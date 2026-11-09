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فيضانات غزة تغرق 70 ألف خيمة.. و350 ألف فلسطيني بلا مأوى
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فيضانات غزة تغرق 70 ألف خيمة.. و350 ألف فلسطيني بلا مأوى

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

تفاقمت الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع استمرار الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت مخيمات النازحين، بعدما تسببت في ترك نحو 350 ألف فلسطيني دون مأوى، وفقاً لما أعلنه المدير العام لوزارة الصحة في غزة، منير البرش، اليوم، مطالباً بتدخل عاجل لتوفير الخيام ومستلزمات الإيواء وحماية الأطفال من البرد.

وقال البرش إن مئات الآلاف من النازحين باتوا ينامون في العراء بعد غرق أماكن إقامتهم المؤقتة، متسائلاً: «هل ينتظر العالم أن يتجمد أطفالنا؟»، وداعياً إلى تحرك فوري لتأمين احتياجات الأسر الفلسطينية، خصوصاً الأطفال الموجودين في مواقع النزوح.

وطالب المسؤول الصحي بفتح المعابر أمام دخول الخيام ومواد إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن آلاف الخيام تنتظر عند المعابر، لكن الجيش الإسرائيلي يرفض السماح بإدخالها إلى القطاع، ما يفاقم معاناة النازحين في ظل الظروف الجوية القاسية.

ضحايا ومفقودون بعد انهيار خيام النازحين

وفي تطور مأساوي، لقيت امرأة وأربعة أطفال مصرعهم، وأصيب آخرون بجروح، الأحد، جراء انهيار أرضي ضرب خياماً تؤوي نازحين فلسطينيين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وفقاً لما أفاد به الدفاع المدني، الذي أكد استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وتتعرض غزة منذ مساء الجمعة لأمطار غزيرة ورياح عاتية، تسببت في غرق مساحات واسعة من مخيمات النزوح، وألحقت أضراراً إضافية بالمساكن المؤقتة التي يعيش فيها مئات الآلاف من الفلسطينيين بعد تدمير منازلهم خلال الحرب.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي أن المياه غمرت نحو 70 ألف خيمة، فيما انهارت عشرات الجدران التي كانت قد تضررت سابقاً جراء القصف الإسرائيلي، وذلك خلال الساعات الاثنتي عشرة الأولى من العاصفة.

وكان الدفاع المدني قد أعلن، السبت، غرق مخيمات نزوح بالكامل، مشيراً إلى أن منسوب المياه وصل إلى نحو 1.5 متر في بعض المناطق، الأمر الذي زاد من صعوبة أوضاع العائلات التي لا تمتلك أماكن بديلة للإقامة.

دمار الحرب وقيود الإيواء يضاعفان الأزمة

وتأتي موجة الفيضانات في وقت يعاني فيه قطاع غزة من أزمة حادة في المأوى، بعدما أدت الحرب الإسرائيلية التي بدأت في أكتوبر 2023 إلى تدمير أعداد كبيرة من المنازل والبنية التحتية، ما أجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين على العيش في خيام ومراكز إيواء مؤقتة تفتقر إلى الحماية الكافية من الأمطار والرياح.

ورغم سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس منذ 10 أكتوبر 2025، لا تزال القيود الإسرائيلية على دخول مواد البناء ومستلزمات الإيواء ومعدات إعادة الإعمار مستمرة، وفقاً للمعلومات الواردة في التقرير.

وتضع الفيضانات الجديدة ملف إدخال المساعدات والخيام ومواد إعادة الإعمار أمام اختبار إنساني عاجل، في ظل اتساع أعداد المتضررين، وسقوط ضحايا بين النازحين، واستمرار تعرض الأطفال والعائلات لمخاطر البرد والأمطار داخل مخيمات لا توفر الحد الأدنى من الحماية.

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