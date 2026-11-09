نذير بن بوعلي يلحق بمباراة بيراميدز والأهلي بعد استبعاده من منتخب الجزائر

قالت الإعلامية دينا سليم إن جاهزية نذير بن بوعلي، لاعب فريق بيراميدز ، تأكدت للحاق بمواجهة الأهلي المقبلة، بعدما تعرض للإصابة يوم 24 أكتوبر الماضي، والتي تستلزم فترة علاج تصل إلى 3 أسابيع.

وأضافت خلال برنامج ستاد المحور :"وكان منتخب الجزائر قد استدعى اللاعب قبل تعرضه للإصابة، قبل أن يتم استبعاده من القائمة بسبب الإصابة التي تعرض لها".



وتابعت: "اللاعب يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي في الجزائر، على أن يعود إلى القاهرة عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، لاستكمال استعداداته مع بيراميدز قبل مواجهة الأهلي".

واختتمت :"وأبلغت إدارة النادي هيثم شعبان بمنحه الثقة الكاملة، مع انتظار تحسن النتائج وتقديم الأفضل خلال المرحلة المقبلة من الموسم".