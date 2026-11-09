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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نذير بن بوعلي يلحق بمباراة بيراميدز والأهلي بعد استبعاده من منتخب الجزائر

نذير بن بوعلي
نذير بن بوعلي
رباب الهواري

قالت الإعلامية دينا سليم إن جاهزية نذير بن بوعلي، لاعب فريق بيراميدز ، تأكدت للحاق بمواجهة الأهلي المقبلة، بعدما تعرض للإصابة يوم 24 أكتوبر الماضي، والتي تستلزم فترة علاج تصل إلى 3 أسابيع.

وأضافت خلال برنامج ستاد المحور :"وكان منتخب الجزائر قد استدعى اللاعب قبل تعرضه للإصابة، قبل أن يتم استبعاده من القائمة بسبب الإصابة التي تعرض لها".


وتابعت: "اللاعب يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي في الجزائر، على أن يعود إلى القاهرة عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، لاستكمال استعداداته مع بيراميدز قبل مواجهة الأهلي".

واختتمت :"وأبلغت إدارة النادي هيثم شعبان بمنحه الثقة الكاملة، مع انتظار تحسن النتائج وتقديم الأفضل خلال المرحلة المقبلة من الموسم".

نذير بن بوعلي منتخب الجزائر بيراميدز اخبار الرياضة

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