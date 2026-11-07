عمرو حسام: بيراميدز الأقرب للتتويج بالدوري.. واختيارات المنتخب منحازة للقطبين

قال عمرو حسام حارس مرمى وادي دجلة الحالي وأسوان وزد السابق، إن مسؤولي منتخب مصر منحازين في اختياراتهم للاعبي الأهلي والزمالك، وهذا يقلل فرص لاعبي الأندية الأخرى سواء جماهيرية أو غيرها، والدليل لاعب ينتقل للأهلي وبعد شهر واحد ينضم للمنتخب رغم عدم مشاركته مع الأحمر، بماذا تفسر ذلك؟.

وتابع "حسام" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري أورا مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: بيراميدز هو الأقرب للفوز بالدوري هذا الموسم بشكل كبير، يقدمون كورة قدم رائعة، لديهم لاعبون يصنعون الفارق ولديهم حلول، 14 مباراة حتى الآن بدون هزيمة محليًا وقاريًا، لذلك في رأيي هم الأقرب للفوز باللقب.

ووواصل حارس مرمى زد السابق: الأهلي فريق كبير جدًا ولديه إسكواد جيد جدًا ومدرب جيد جدًا أيضًا، لكن بيراميدز أقوى كثيرًا من الأهلي في كل شيء والدليل ما شاهدناه من مواجهات للفريقين في كل البطولات حتى الآن، ومباراتهما معًا ستكون حاسمة في مسار البطولة هذا الموسم.

وأنهى عمرو حسام حديثه: الزمالك أيضًا فريق كبير وجماهيره عظيمة، وما قدمه الموسم الماضي كان استثنائيًا ومن الممكن تكراره، وأرى انه سينافس بقوة، لكن بيراميدز في رأيي سيكون بطل الدوري هذا الموسم.