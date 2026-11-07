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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد الإطاحة به من الرئاسة.. وضع رئيس باراجواي السابق تحت الإقامة الجبرية على خلفية أزمة مالية

رئيس باراجواي الجديد
رئيس باراجواي الجديد
إلهام عبد العزيز

أدى بيدرو أليانا اليمين رئيسا جديدا لباراجواي أمس الجمعة، في الوقت الذي فرضت فيه السلطات الإقامة الجبرية على سلفه سانتياجو بينيا، الذي أُقيل من منصبه، في أحدث تطورات أزمة سياسية ومالية سريعة التطور اندلعت على إثر انهيار ‌أحد البنوك الرقمية.

إستقالة رئيس باراجواي 


وقال ممثلو النيابة العامة، في تصريحات أدلوا بها خارج منزل بينيا في أسونسيون، إن التهم لا تزال قيد التحديد، لكنها قد تشمل استغلال النفوذ. وصدر أمر بحضور بينيا إلى مكتب المدعي العام صباح اليوم السبت.

وكان بينيا قد أُقيل من منصب الرئاسة قبل ذلك بحوالي ساعة بعد تصويت بالإجماع في مجلس الشيوخ، إذ أشار الأعضاء إلى تساؤلات حول ⁠صلاته السابقة بالبنك الرقمي أوينو الذي انهار، والذي كان يوفر حسابات مصرفية لنحو نصف سكان باراجواي.


ورغم أن بينيا قدم استقالته يوم الخميس، إلا أن مجلس الشيوخ اختار إتمام إجراءات مساءلته بهدف عزله بدلا من قبول الاستقالة، وسارع إلى تنصيب نائبه أليانا.


وبحلول وقت اعتقاله، كان العشرات من المحتجين قد تجمعوا خارج مقر إقامة بينيا، وأقامت الشرطة طوقا أمنيا حول المكان.


بدأت الاضطرابات في الأسبوع الماضي عندما تدخل البنك المركزي في باراجواي في شؤون بنك أوينو، الذي يضم بين عملائه العديد من الأشخاص الذين لم يكن لديهم حسابات مصرفية من قبل.


وكان البنك قد نما بسرعة منذ انطلاقه ‌في ⁠عام 2021، لكن تساؤلات ظهرت حول ممارساته في منح القروض وعلاقاته بالنخبة السياسية والمالية في باراجواي، بما في ذلك بينيا، الذي كان حتى العام الماضي مساهما في الشركة القابضة لأوينو، ورئيس البنك المركزي كارلوس كارفالو، الذي ترأس أوينو حتى عام 2023.

باراجواي رئيس باراجواي الإقامة الجبرية بنك رقمي

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