الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

مدير تخطيط الشرقية يكشف مفاجآت ومواعيد اعتماد القرى والعزب

اعتماد 509 قرى بالشرقية وتحديث مخططاتها

15 يوما لحسم طلبات المواطنين.. و6 أشهر لاعتماد باقي العزب

900 إلى 1000 طلب ومخاطبة شهرياً

يمثل ملف الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية بمحافظة الشرقية أحد أكثر الملفات ارتباطا باهتمامات المواطنين، لما يترتب عليه من تحديد الموقف القانوني للأراضي، وإمكانية البناء واستخراج التراخيص، خاصة في القرى والعزب التي ينتظر سكانها اعتماد الأحوزة أو تحديثها منذ سنوات.

وفي تطورات جديدة للملف شهدت المحافظة اعتماد نحو 300 عزبة جديدة خلال الشهر الأخير، ليرتفع إجمالي العزب والتوابع المعتمدة إلى أكثر من 4000 فيما تستهدف الجهات المختصة استكمال تحديث واعتماد المخططات التفصيلية لباقي القرى خلال فترة تتراوح بين 4 و6 أشهر، واعتماد المتبقي من العزب والتوابع خلال 6 أشهر.

وفي حوار خاص لـ«صدى البلد» مع المهندس سامح عطية مدير إدارة التخطيط بديوان عام محافظة الشرقية نرصد خريطة الأحوزة العمرانية بمحافظة الشرقية، وأبرز المناطق التي اقترب اعتماد مخططاتها، والجدول الزمني لتحديث مخططات المدن، فضلا عن موقف الأراضي الواقعة خارج الحيز العمراني، وأسباب تأخر بعض الملفات، وآليات استعلام المواطنين عن الموقف القانوني لأراضيهم، والمدة المحددة للبت في الطلبات.

كم يبلغ إجمالي الأحوزة المعتمدة بالشرقية؟

تضم محافظة الشرقية 13 مركزا و17 مدينة وحيًا، بالإضافة إلى 107 وحدات محلية يتبعها 509 قرى، فضلا عن العزب والتوابع التي يجري استكمال أعمال حصرها وتدقيق كشوفها.

وبالنسبة للقرى، فإن جميع القرى البالغ عددها 509 قرى معتمدة لها مخططات تفصيلية سارية منذ عام 2016، كما اعتمدت اللجنة الدائمة بهيئة التخطيط العمراني تحديثات لنحو 50% من هذه المخططات، لاستيعاب المتخللات وكتل التصالح.

أما بالنسبة للعزب والتوابع، فقد تم اعتماد أكثر من 4000 عزبة وتابع ودخلت حيز التنفيذ، كما تم اعتماد نحو 300 عزبة جديدة خلال الشهر الأخير.

متى تنتهي المحافظة من تحديث الأحوزة العمرانية لباقي القرى والعزب؟

نعمل على استكمال تحديث واعتماد المخططات التفصيلية لباقي القرى خلال فترة تتراوح بين 4 و6 أشهر.

وبالنسبة للعزب والتوابع، فمن المتوقع اعتماد المتبقي منها خلال 6 أشهر، وذلك في إطار خطة استكمال تحديث المخططات العمرانية بالمحافظة، بما يواكب الزيادة السكانية ويحقق التوسع العمراني المنظم وفقا للقواعد القانونية والهندسية.

ما موعد اعتماد مخططات المدن؟ وما المناطق المستهدفة خلال الفترة المقبلة؟

هناك 13 مدينة معتمد لها مخططات تفصيلية سارية يتم تحديثها دوريا، كما تم اعتماد تحديث المخططات الاستراتيجية لمدن الزقازيق ومنيا القمح وبلبيس وديرب نجم، بينما يخضع المخطط الاستراتيجي لمدينة الإبراهيمية لإجراءات النشر النهائي.

وتتضمن خطة العمل المقبلة اعتماد المخططات التفصيلية لمدن الحسينية ومنشأة أبو عمر وصان الحجر خلال شهر، والانتهاء من تحديث المخططات الاستراتيجية لمدن فاقوس وههيا والقرين وكفر صقر خلال 9 أشهر، إلى جانب بدء تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة مشتول السوق خلال شهر.

ما المدة المحددة للبت في طلبات المواطنين؟ وكم طلبا تتلقاه الإدارة شهريا؟

تصل أقصى مدة للبت في الطلبات الفردية الخاصة بالمواطنين إلى 15 يوما.

وتستقبل الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية شهريا ما بين 800 و1000 مخاطبة رسمية، تشمل الاستفسارات وشكاوى المواطنين وطلبات التعديل، إلى جانب المخاطبات الواردة من المجالس النيابية وأجهزة الدولة.

وتتجاوز نسبة الإنجاز والبت في الطلبات 90% شهريا، ويمكن أن تصل إلى المستهدفات المحددة بنسبة 100%، وتختلف المدة اللازمة للرد النهائي وفقا لطبيعة كل طلب، ومدى احتياجه إلى إجراء معاينات مساحية وميدانية من عدمه.

كيف يعرف المواطن الموقف القانوني لأرضه؟ وما الجهات التي يمكنه اللجوء إليها؟

هناك فرق بين الاستعلام عن الموقف العام للقرية العمراني، والاستعلام عن الموقع الدقيق لقطعة أرض بعينها.

فبالنسبة لمعرفة موقف القرية العمراني، يمكن للمواطن التوجه إلى الوحدة المحلية المختصة، أو متابعة المنصات الرسمية للمحافظة والتطبيق الإلكتروني الخاص بمحافظة الشرقية.

أما لتحديد الموقف الدقيق لقطعة الأرض، فيمكن التقدم بطلب رسمي من خلال المركز التكنولوجي لإجراء معاينة باستخدام الأجهزة المساحية المتطورة، وذلك عن طريق مركز معلومات شبكات المرافق بديوان عام المحافظة، للحصول على شهادة رسمية بالإحداثيات والموقع، وتحديد مدى وقوع الأرض داخل الحيز العمراني المعتمد.

ماذا يفعل المواطن إذا كانت أرضه خارج الحيز العمراني بفارق محدود؟

هناك حالات خاصة يتم التعامل معها وفقا للضوابط القانونية والهندسية، ومن بينها انقسام قطعة الأرض بسبب مرور خط الحيز العمراني، بحيث يقع جزء منها داخل الحيز والجزء الآخر خارجه.

وفي هذه الحالة، إذا كانت مساحة الأرض تسمح بإقامة مبنى واحد متكامل، وتقدم المواطن بعقد موثق بالشهر العقاري إلى الجهة الإدارية المختصة، يجوز الترخيص له بإقامة المبنى وفقا للضوابط المنظمة.

كما تقوم لجان التدقيق بمراجعة وضبط خطوط الحدود لتتطابق قدر الإمكان مع الفواصل الطبيعية، مثل الطرق والترع والمصارف.

هل يمكن إدخال الأراضي الزراعية المنفصلة عن الكتلة السكنية ضمن الحيز العمراني؟

الأراضي التي تفصلها رقعة زراعية خصبة متصلة عن الكتلة العمرانية تكون فرص دخولها الحيز العمراني محدودة للغاية، وذلك في إطار حرص الدولة على حماية الأمن الغذائي والحفاظ على الأراضي الزراعية.

وفي المقابل، تحظى المتخللات والمناطق الملاصقة للكتل العمرانية القائمة بأولوية في أعمال المراجعة الدورية للمخططات، بما يحقق الاستفادة من المساحات المتاحة داخل النطاق العمراني.

ما أبرز أسباب تأخر اعتماد بعض الأحوزة العمرانية ورفض المقترحات؟

هناك عدد من الملاحظات والعقبات التي قد تؤدي إلى تأخر استكمال بعض الملفات، ومن أبرزها عدم إدراك بعض المواطنين لطبيعة الاشتراطات الهندسية والقانونية الخاصة بالتخطيط العمراني.

ومن هذه الملاحظات مسألة اقتطاع أجزاء من الأراضي لتوسيع الشوارع أو تخليق شوارع جديدة وفقا لخطوط التنظيم، حيث يعتقد بعض المواطنين أن ذلك يمثل انتقاصا من حقوقهم، بينما يحقق هذا الإجراء متطلبات هندسية وقانونية ضرورية، من بينها توفير شارع مناسب وتحقيق اشتراطات التهوية والصحة العامة وتسهيل مد شبكات البنية التحتية، فضلا عن رفع القيمة العقارية للمباني.

كما يمثل التقسيم العشوائي للمساحات الواسعة ومناطق الفضاء أحد أسباب تعطل بعض الملفات، حيث يقوم البعض ببيع مساحات كبيرة بموجب عقود عرفية ثم تجزئتها دون الرجوع إلى المحافظة أو إعداد مشروع تقسيم رسمي معتمد هندسيا.

وعند رغبة المشتري في البناء، يفاجأ بضرورة اعتماد شبكة شوارع وخدمات، وهو ما قد يتسبب في تأخر الإجراءات.

لذلك ننصح المواطنين قبل شراء الأراضي في مناطق الفضاء والامتدادات بالتأكد من الموقف الرسمي للتقسيم لدى الإدارة المختصة.

ما الفرق بين المخطط الاستراتيجي والحيز العمراني والمخطط التفصيلي؟

هناك اختلاف قانوني وتنظيمي بين هذه المراحل وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

المخطط الاستراتيجي: هو دراسة تنموية وتوسعية شاملة ترتبط بعدد السكان ومعدلات النمو المتوقعة خلال سنة الهدف، والتي تتراوح من 5 إلى 15 سنة، ويعاد النظر فيه ومراجعته دوريا كل 5 سنوات على الأقل. وتتولى الهيئة العامة للتخطيط العمراني ممثلة في المركز الإقليمي لتخطيط إقليم قناة السويس مسؤولية هذا الملف.

الحيز العمراني: يمثل أحد أهم مخرجات المخطط الاستراتيجي، وهو الحد الخارجي الفاصل بين الكتلة العمرانية المسموح فيها بالبناء واستخراج التراخيص، والأراضي الزراعية المحيطة التي يجرم القانون البناء عليها.

المخطط التفصيلي: يمثل المخرج التنفيذي والميداني للمخطط الاستراتيجي، ويشمل شبكات الشوارع وخطوط التنظيم وتقسيمات الأراضي ومواقع الخدمات، وهو الأساس الفعلي الذي يتم الاستناد إليه في إصدار تراخيص البناء.

وتتولى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة إعداد المخططات التفصيلية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

على أي أساس يتم تحديد الحيز العمراني؟ وهل تؤخذ الزيادة السكانية في الاعتبار؟

يتم تحديد الحيز العمراني وفقا للدراسات التخطيطية والضوابط القانونية والهندسية، مع مراعاة الكثافة السكانية ومعدلات النمو والتوسعات المستقبلية، إلى جانب ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التوسع العشوائي.

كما تحظى المتخللات والمناطق الملاصقة للكتل العمرانية القائمة بأولوية في المراجعات الدورية، بما يحقق الاستفادة من المساحات المتاحة داخل النطاق العمراني.

هل توجد تيسيرات لكبار السن وذوي الإعاقة للاستعلام عن الأحوزة؟

أهلا بأهالينا من كبار السن وذوي الإعاقة في أي استفسار، حيث يمكنهم الاستعلام من خلال قنوات التواصل الرسمية التي توفرها المحافظة دون الحاجة إلى تحمل مشقة الحضور.

وفي حالة تواجدهم بمقر الجهة المختصة، يتم إنهاء معاملاتهم أولا، تقديرا لظروفهم وحرصا على تقديم خدمة ميسرة لهم.

ما رسالتكم للمواطنين الذين ينتظرون اعتماد الحيز العمراني لقراهم منذ سنوات؟

أهم رسالة نوجهها للمواطن هي ضرورة معرفة الموقف القانوني لقطعة الأرض الخاصة به، والتأكد من مدى أهليتها للدخول ضمن الحيز العمراني وفقا للقانون.

فالقانون يجرم التعدي أو التوسع العشوائي في ضم الأراضي الزراعية، ولذلك يجب على المواطنين الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم البناء بالمخالفة للمخططات المعتمدة لدى الجهات الإدارية.

وفي حالة دخول الأرض ضمن الحيز العمراني، يجب الإلمام بترتيب الإجراءات المطلوبة وفقا للمخططات المعتمدة، حتى يتمكن المواطن من استكمال الإجراءات بصورة قانونية سليمة.