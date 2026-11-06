سفير الإمارات بمصر بعد زيارته لمحمد الحلو في المستشفى: ليس مجرد صوت أطربنا

حرص حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي ،سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، على زيارة الفنان الكبير محمد الحلو في المستشفى، للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة.

ونشر السفير صورة تجمعه بالفنان محمد الحلو عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، وعلق عليها برسالة مؤثرة، قال فيها: "محمد الحلو ليس مجرد صوت أطربنا، بل هو جزء من ذاكرة أجيال ارتبطت أغنياته بلحظات لا تُنسى".

وأضاف سفير الإمارات بمصر: "وأسأل الله أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل".



وكان الفنان محمد الحلو قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث قرر الأطباء إجراء عملية عاجلة وتركيب دعامتين في القلب، لتستقر حالته الصحية بعدها.

ويُعد محمد الحلو من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وقدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأغاني التي ما زالت عالقة في أذهان جمهوره، من أبرزها "يا حبيبتي يا مصر" و"عراف" و"ليلة من الليالي".