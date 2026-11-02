رشح على الرئة.. تطورات الحالة الصحية لمحمد الحلو.. خاص

كشف حمادة الحلو، نجل الفنان محمد الحلو آخر تطورات الحالة الصحية لوالده، مؤكدًا أنه لا يزال داخل العناية المركزة، وأن حالته مستقرة حتى الآن.

وقال حمادة الحلو، في تصريح خاص لموقع«صدى البلد»، إن والده يعاني من رشح على الرئة، كما جرى تركيب 5 دعامات في القلب خلال الأيام الماضية ، مشيرًا إلى أنه لا يزال تحت الرعاية الطبية داخل العناية المركزة حاليا.

مصطفى كامل يطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنان محمد الحلو

كشف الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، تفاصيل جديدة بشأن الحالة الصحية للفنان محمد الحلو، مشيرًا إلى أن حالته الصحية شهدت تدهورًا كبيرًا خلال الأيام الماضية.

وقال الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء جديد»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر قناة المحور: «كانت حالة محمد الحلو سيئة جدًا»، موضحًا أن الحالة اليوم أصبحت أفضل.

وأضاف الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، أن عضلة القلب توقفت مرتين، كاشفًا عن تفاصيل صعبة مر بها الفنان خلال الأزمة الصحية الأخيرة.