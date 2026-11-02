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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يستعيد فالفيردي قبل مباراة أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد
أ ش أ

عاد فيديريكو فالفيردي لاعب خط وسط ريال مدريد للتدريبات الجماعية للفريق اليوم الاثنين، قبل مباراته ضد أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل خارج أرضه، بعد غيابه عن مباراة الفريق الأخيرة في الدوري أمس الأحد ضد راسينج سانتاندير.

وذكرت صحيفة (ماركا) الإسبانية الاثنين أن فالفيردي تدرب بشكل طبيعي إلى جانب زملائه مع الفريق ليصبح جاهزاً لمباراة الفريق ضد أيك أثينا ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وغاب فالفيردي عن مباراة راسينج سانتاندير والتي انتهت بفوز الفريق الملكي بثلاثية نظيفة، بسبب شعوره بانزعاج في أوتار الركبة اليُمنى منذ مباراة الكلاسيكو.

وبعد قضاء عدة أيام في عملية التعافي، تجاوز اللاعب مشاكله البدنية وبات بإمكانه المشاركة هذا الأسبوع، مع وجود فرصة لعودته إلى المنافسات الأوروبية.

وفي السياق، خاض اللاعبون الذين شاركوا كأساسيين في مباراة سانتاندير لتدريبات استشفائية، بينما أدى بقية أفراد الفريق حصة تدريبية اعتيادية تضمنت تمارين بدنية وخططية، بالإضافة إلى محاكاة لمراحل مختلفة من المباراة.

وفيما يتعلق بالإصابات، يستمر غياب كل من راؤول أسينسيو ورودريجو عن الفريق بسبب الإصابات الطويلة؛ أما بقية اللاعبين فهم متاحون للمشاركة، باستثناء بعض اللاعبين الذين يعانون من كدمات طفيفة أو انزعاجات بسيطة.

ح س ن / م م ر

أ ش أ

فيديريكو فالفيردي ريال مدريد لتدريبات الجماعية

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