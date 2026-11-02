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أشرف بن شرقي يقود الأهلي لفوز قاتل أمام المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف بن شرقي يقود الأهلي لفوز قاتل أمام المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر

الأهلي
الأهلي
عمرو مصطفى

انتزع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا ثمينًا من أنياب المقاولون العرب، بعدما حسم المواجهة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

بن شرقي يقود الأهلي لفوز قاتل أمام المقاولون العرب

 

وجاء هدف المباراة الوحيد في توقيت قاتل، وتحديدًا بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، عن طريق المغربي أشرف بن شرقي، الذي استغل عرضية متقنة من محمد هاني، وحولها بضربة رأسية قوية إلى داخل شباك المقاولون العرب، ليمنح المارد الأحمر نقاط المباراة.

وشهدت بداية اللقاء محاولات هجومية من الفريقين، مع أفضلية نسبية لصالح الأهلي، الذي هدد مرمى المقاولون في الدقيقة 17 بتسديدة قوية من أحمد رضا من خارج منطقة الجزاء، لكن أبوالسعود حارس الذئاب تصدى لها ببراعة.

وعاد الأهلي لتهديد المرمى في الدقيقة 23، بعدما انفرد محمد عبد الله بالحارس إثر تمريرة مميزة من طاهر محمد طاهر، إلا أن أبوالسعود نجح في إنقاذ مرماه مجددًا.

وقبل نهاية الشوط الأول، كاد محمد هاني أن يفتتح التسجيل بتسديدة صاروخية في الدقيقة 43، لكنها لم تسكن الشباك، لينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي ضغطه الهجومي، وحرمت العارضة طاهر محمد طاهر من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 54، بعدما تصدت لتسديدته القوية.

واستمرت المحاولات المتبادلة بين الفريقين خلال الدقائق المتبقية، حتى نجح بن شرقي في خطف هدف الانتصار باللحظات الأخيرة.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط، ليواصل تواجده في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 3 نقاط، بعد خسارته أمام المارد الأحمر.

الأهلي المقاولون العرب نتيجة مباراة الأهلي اليوم أشرف بن شرقي هدف الأهلي كأس عاصمة مصر

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