متحدث الحكومة: احتياطي السلع الإستراتيجية يكفي 6 أشهر.. وطرح بنك القاهرة يجذب 600 مليون دولار

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جهود الحكومة لتأمين احتياجات المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، مؤكدًا أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي في المتوسط لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وقال المستشار محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن الحكومة تواصل تنفيذ المبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى طرح 30 سلعة بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيضات بها إلى 20%.

وأوضح أن أسعار البنزين والغاز الطبيعي تشهد ارتفاعات عالمية، وأن سعر برميل النفط تجاوز 110 دولارات، لافتًا إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط على مدار 8 أشهر.

وأضاف أن تحركات الأسعار تتأثر بالتوازن بين العرض والطلب وسلاسل الإمداد والأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن العديد من السلع شهدت زيادات عالمية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، فيما تتدخل الحكومة من خلال مبادرات التموين والسلع المخفضة.

وفي سياق آخر، أشار متحدث الحكومة إلى أن طرح بنك القاهرة يمثل أكبر طرح في تاريخ الطروحات الحكومية بسوق المال، بقيمة تقارب 36 مليار جنيه، موضحًا أن الطرح نجح رغم حالة عدم اليقين، وجذب مستثمرين أجانب، مع دخول نحو 600 مليون دولار إلى سوق المال من خلالهم.