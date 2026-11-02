هرمز مقبرة المسيرات الأمريكية.. إيران تسقط MQ-9 وتسيطر على طائرتين في قشم

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الإثنين، أن الدفاعات الجوية الإيرانية تمكنت من التصدي لطائرتي استطلاع أمريكيتين من طراز MQM-170، جنوب جزيرة قشم، وصادرتهما.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني، أن الدفاعات الجوفضائية تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة المسيرة المتقدمة رقم 55 من طراز MQ9 شرق مضيق هرمز.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة “فارس” الإيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، اليوم الإثنين، بأن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء هو “أمر روتيني”.

وأضاف المصدر لوكالة فارس، أنه لم يطرأ أي جديد في هذا الصدد، ولن يتحقق أي تقدم؛ ما لم تنفذ واشنطن شروط طهران الـ 7.

وأكد المصدر- الذي لم يكشف هويته- أن مضيق هرمز يخضع للسيطرة العسكرية الكاملة لإيران، ولا تجرؤ أي سفينة أمريكية على الاقتراب منه.

وفي سياق متصل، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمال تنفيذ مزيد من الضربات العسكرية ضد إيران؛ حال فشل الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى اتفاق، مؤكدًا أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف يعمل على إنجاز تفاهم مع طهران.