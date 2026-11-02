الجيش بلا رواتب.. ترامب يعلن سبب تأجيل الضربة القاضية ضد إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين أن إيران تعاني من أزمة كبيرة ولم تعد قادرة على دفع رواتب قواتها العسكرية، لافتا إلى أن واشنطن لا تحتاج بالضرورة إلى تغيير النظام في إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن المشكلة هي تحديد الجهة التي يمكننا التفاوض معها في إيران، موضحا أنه لم يتم توجيه الضربة القاضية لإيران حتى الآن لأنها تريد التفاوض معنا.

وأشار ترامب إلى أن الإيرانيون يواصلون الحديث عن المفاوضات لكننا قد نضطر في مرحلة ما إلى إنهاء الأمر عسكريا، مضيفا أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق وسنرى ما إذا كان ذلك ممكنا.

وأكد أن إيران تعاني من أزمة كبيرة ولم تعد قادرة على دفع رواتب قواتها العسكرية.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أكد الرئيس ترامب أن إيران لن تتمكن من امتلاك أسلحة نووية، زاعماً أن النظام الإيراني يمر بمرحلة انهيار، ومشدداً على أن واشنطن لن تسمح لطهران بالحصول على سلاح نووي.