قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انقسامات الديمقراطيين تهدد فرصهم في السيطرة على الكونجرس الأمريكي
الاتحاد الأوروبي يدين التصعيد العسكري المتواصل للحوثيين في اليمن وهجماتهم على السعودية
جرائم حرب.. الجامعة العربية تدين استهداف منشآت الطاقة في السودان
ذعر لأطفال روما.. 271 مدرسة في إيطاليا تتلقى تهديدات بوجود قنابل
19 يناير 2027.. الحكم على 3 متهمين في قضية خلية 15 مايو الإرهابية
وزير السياحة والآثار يفتتح معرض «قوة البورتريهات: من الفيوم إلى روما»
مدبولي يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات لمتابعة التطورات بالمنطقة وتداعياتها
بعد 5 أيام من الخسائر.. الذهب يفقد 230 جنيها وعيار 21 يهبط إلى 6160 جنيه
رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف الطروحات الحكومية
4000 وحدة سكنية .. خطوات التسجيل والحجز بمبادرة «بيتك في مصر»
وظائف وزارة العمل 2026.. 440 فرصة عمل برواتب مجزية
شركات السياحة تعلن موعد بدء استرداد مبالغ جدية حجز الحجاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش بلا رواتب.. ترامب يعلن سبب تأجيل الضربة القاضية ضد إيران

ترامب
ترامب
قسم الخارجي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين أن إيران تعاني من أزمة كبيرة ولم تعد قادرة على دفع رواتب قواتها العسكرية، لافتا إلى أن واشنطن لا تحتاج بالضرورة إلى تغيير النظام في إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن المشكلة هي تحديد الجهة التي يمكننا التفاوض معها في إيران، موضحا أنه لم يتم توجيه الضربة القاضية لإيران حتى الآن لأنها تريد التفاوض معنا.

وأشار ترامب إلى أن الإيرانيون يواصلون الحديث عن المفاوضات لكننا قد نضطر في مرحلة ما إلى إنهاء الأمر عسكريا، مضيفا أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق وسنرى ما إذا كان ذلك ممكنا.

وأكد أن إيران تعاني من أزمة كبيرة ولم تعد قادرة على دفع رواتب قواتها العسكرية.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أكد الرئيس ترامب أن إيران لن تتمكن من امتلاك أسلحة نووية، زاعماً أن النظام الإيراني يمر بمرحلة انهيار، ومشدداً على أن واشنطن لن تسمح لطهران بالحصول على سلاح نووي.

الجيش بلا رواتب ترامب الضربة القاضية ضد إيران الضربة القاضية الرئيس الأمريكي امتلاك سلاح نووي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الاهلي

إبراهيم فايق يكشف أولى صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

الأهلي

خبير لوائح يكشف فرص الأهلي في المشاركة بكأس العالم للأندية بعد زيادة المقاعد

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمقاولون اليوم في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

جذور عربية في قيادة إسرائيل.. كيف صعد أبناء اليهود الشرقيين إلى قمة السلطة؟

أراضٍ محترقة

تدمير ممنهج للغطاء النباتي.. لبنان: إسرائيل أحرقت 7آلاف هكتار خلال 5 أشهر

الذكاء الاصطناعي

تراجع أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يختبر صمود القطاعات الأخرى في البورصة الأمريكية

بالصور

انخفاض التستوستيرون 50%.. مخاوف صحية عالمية لدى الرجال

هرمون التستوستيرون
هرمون التستوستيرون
هرمون التستوستيرون

أسنانك صفراء رغم غسلها يوميًا؟ حيل بسيطة لاستعادة بياضها

غسل الأسنان
غسل الأسنان
غسل الأسنان

الغراء لزق في صوابعك؟ حيلة منزلية بسيطة تخلصك منه

حيلة لإزالة الغراء
حيلة لإزالة الغراء
حيلة لإزالة الغراء

أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التقلب المزاجي

أحمد نجم

احمد نجم يكتب: منتدى روسيا أفريقيا شراكة مصالح أم توازن أقطاب ؟

المزيد