تخفيضات 30٪.. محافظ جنوب سيناء يطلق خطة موسعة لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء

وجّه اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية ومغالاة التجار في الأسعار، مع التوسع في إقامة المعارض والمنافذ التجارية المخفضة، لضمان توافر السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح، بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده محافظ جنوب سيناء بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، لمناقشة خطة ضبط الأسواق والأسعار، وآليات ضمان توافر السلع بكميات مناسبة في مختلف مدن المحافظة، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، ورئيس مدينة طور سيناء، وممثلي الجهات التنفيذية والرقابية المعنية.

وشارك في الاجتماع ممثلو إدارات الحوكمة والرصد الميداني، ومديريات التموين والصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، والغرفة التجارية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمراكز التكنولوجية المختصة بتراخيص المحال، إلى جانب الجهات المعنية بمتابعة الأسواق وضبط الأسعار.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على خطة متكاملة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تكثيف الحملات الرقابية بجميع المدن، والتوسع في إقامة المعارض والمنافذ التجارية المخفضة، وضمان توافر السلع التموينية والاستراتيجية ووصولها إلى التجمعات البدوية والوديان.

ووجّه المحافظ بإعداد خطة مرور ميدانية شاملة تغطي جميع مدن المحافظة، من خلال حملات مشتركة تضم الجهات التنفيذية والرقابية المختصة، لمتابعة حركة تداول السلع، والتأكد من توافرها بالكميات المطلوبة، ومراجعة الأسعار المعلنة ومدى الالتزام بها، فضلًا عن تكثيف الرقابة على جودة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما وجّه بتشكيل لجنة عامة لضبط الأسواق والأسعار على مستوى المحافظة، ولجان فرعية بكل مدينة، تتولى متابعة حركة الأسواق، ورصد أي مغالاة في الأسعار أو ممارسات احتكارية، والتأكد من توافر السلع الأساسية بالكميات المناسبة، ومراقبة الالتزام بإعلان الأسعار، مع رفع تقارير دورية بنتائج أعمالها لضمان إحكام الرقابة وتحقيق الانضباط بالأسواق.

وفي إطار التوسع في توفير السلع بأسعار مخفضة، وجّه محافظ جنوب سيناء بإقامة معارض للسلع الغذائية والاستهلاكية على غرار معارض «أهلًا رمضان»، بمدن رأس سدر وطور سيناء ونويبع وشرم الشيخ، بالتنسيق بين المحافظة والغرفة التجارية ومديرية التموين ورؤساء المدن والجهات المعنية، بما يضمن توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة.

وشدد المحافظ على مشاركة السلاسل التجارية الكبرى والمحال الرئيسية بكل مدينة في المبادرة، وتقديم تخفيضات مماثلة لتلك المقررة بالمعارض، على ألا تقل نسبة التخفيضات عن 30%، وألا تقل مدة استمرار المعارض ومشاركة المنافذ التجارية عن شهر، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من التخفيضات في مختلف المناطق، ويسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر.

وفيما يتعلق بضمان وصول السلع إلى المناطق الأكثر احتياجًا، وجّه المحافظ بإحكام متابعة منظومة توزيع السلع التموينية والاستراتيجية، والتأكد من وصول المقررات والكميات المخصصة إلى مستحقيها بمختلف المدن والتجمعات البدوية والوديان، مع الاهتمام بانتظام وصول حصص الدقيق المقررة للمخابز والمناطق المستهدفة، ومتابعة عمليات التوريد والتوزيع لمنع حدوث أي نقص في الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأكد محافظ جنوب سيناء، في ختام الاجتماع، أن ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة يمثلان أولوية أساسية في عمل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وشدد على استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية، وتكثيف المتابعة الميدانية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين، وسرعة الاستجابة للشكاوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بمختلف مدن المحافظة.