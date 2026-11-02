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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في الوقت القاتل | وادي دجلة يحقق الفوز علي الزمالك في كأس عاصمة مصر

دجلة
دجلة
حسام الحارتي

حقق فريق وادى دجلة الفوز على الزمالك، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد السويس الجديد، في الجولة الثانية لمباريات كأس عاصمة مصر

أحرز أسر هاني هدف الفوز لوادي دجلة فى الدقيقة 89.

وشهدت المباراة مشاركة عدد كبير من اللاعبين الشباب لفريق الزمالك  

بهذه النتيجة يرتفع رصيد وادى دجلة فى المجموعة الأولى بكأس العاصمة، لـ 6 نقاط فى صدارة المجموعة

وشهدت المباراة تألق عمر عبد العزيز حارس دجلة في الحفاظ علي شباكه ومنع  إحراز تقدم الزمالك

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى :عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: أحمد خضري – أحمد حسام - مصطفى الزناري - محمد فرج.

خط الوسط: يوسف وائل فرنسي – أحمد حسن – سيف جعفر.

خط الهجوم: شيكوبانزا – ناصر منسي – آدم كايد 


بينما جاء تشكيل وادي دجلة كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود جريشة.

ـخط الدفاع: شادي ماهر ـ سيف تقى ـ محمد رجب ـ يحيي مصطفى.

 خط الوسط: محمد فتحي ـ محمد عبد العاطي ـ أحمد الشيمي ـ أحمد فاروق.

 خط الهجوم: محمد عبدالرحيم ـ  أحمد رفعت

فريق وادى دجلة الزمالك استاد السويس الجديد كأس عاصمة مصر لوادي دجلة دجلة أسر هاني

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