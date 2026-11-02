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الحرس الثوري: مـ.قتل شخص واعتقال آخرين قبل تنفيذ عملية إرهابية جنوب البلاد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري: مـ.قتل شخص واعتقال آخرين قبل تنفيذ عملية إرهابية جنوب البلاد

علم إيران
علم إيران
خاطر عبادة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، أنه تمكن من إحباط عملية إرهابية، أسفرت عن مقتل "إرهابي" واعتقال آخرين جنوب شرقي البلاد.

وأشار الحرس الثوري في بيان، إلى أن العملية أسفرت عن "مقتل إرهابي واعتقال آخرين قبل تنفيذهم عمليات جنوب محافظة سيستان وبلوشستان".

ووفقاً لوكالة "إرنا"  أوضح البيان ، أنه استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة، تم نصب كمين محكم من قبل كوادر الحرس ، لتشكيل إرهابي كان قيد المراقبة والترصد من قبل قيادة القدس وجهاز المخابرات في محافظة سيستان وبلوشستان ، وذلك قبيل الشروع في تنفيذ مخططاته الإجرامية.

وأضاف البيان، أن العملية أسفرت عن مقتل أحد العناصر الإرهابية واعتقال عدد آخر فيما تتواصل العمليات الأمنية لملاحقة بقية العناصر الهاربة.

وكشف البيان ، أن المجموعة الإرهابية لم تكتفِ بالتخطيط لشن هجمات على المقرات الأمنية المنتشرة في المنطقة لحماية الحدود، بل كانت تعتزم أيضاً قطع طريق (زر آباد-كنارك)، إلا أن التدخل السريع والفعال حال دون تنفيذ هذا المخطط.

وشد الحرس الثوري ، على أن أمن واستقرار محافظة سيستان وبلوشستان يمثل "خطاً أحمر"، مشددة على أن الخلايا الإرهابية التي تعمل كأدوات لتنفيذ أجندات العدو تخضع لرقابة استخباراتية صارمة ومستمرة.

إيران هجمات إرهابية في إيران الحرس الثوري

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