إشارة استغاثة.. طائرة عسكرية أمريكية انطلقت من بلجيكا تهبط اضطراريا في فرنسا

أفادت وسائل إعلام اليوم الاثنين بأن طائرة نقل عسكرية أمريكية من طراز بيتش سي-12 سي هورون كانت متجهة من شمال مقدونيا إلى بلجيكا أصدرت إشارة طوارئ وهبطت في فرنسا.

كانت طائرة النقل العسكرية متجهة إلى بروكسل ثم أطلقت الطائرة إشارة استغاثة على الرقم 7700.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، تم تحويل مسار طائرة تابعة لشركة ويز إير كانت متجهة من إنجلترا إلى بلغاريا إلى المجر اليوم الإثنين 2 نوفمبر بعد تلقيها تهديداً بوجود قنبلة أثناء الرحلة.

ووفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، تم نشر طائرة مقاتلة من طراز غريبن المجرية لمرافقة طائرة الركاب التي هبطت في بودابست.

وأكد وزير الدفاع المجري رومولوس روسين-سزندي الخبر في منشور على فيسبوك: "تلقت الطائرة تهديدًا بوجود قنبلة، مما أجبرها على إلغاء رحلتها، وتم تأمين الهبوط بواسطة طائرة مقاتلة من طراز غريبن".