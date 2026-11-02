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مصرع 9 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة وسط منطقة سكنية بالقرب من منتجع ترامب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع 9 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة وسط منطقة سكنية بالقرب من منتجع ترامب

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

لقي 9 أشخاص مصرعهم، الأحد، إثر تحطم طائرة أعمال خاصة من طراز «Learjet 60» في أحد الأحياء السكنية بالقرب من منطقة كريستهافن بمقاطعة بالم بيتش في ولاية فلوريدا الأمريكية، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام أمريكية.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن الطائرة غادرت مطار أوستن-بيرجستروم الدولي بولاية تكساس، وكانت متجهة إلى مطار نورث إليوثيرا في جزر البهاما، قبل أن تتحطم في حوالي الساعة 12:50 ظهرًا بالتوقيت المحلي، الموافق 18:50 بتوقيت جرينتش.

وأكد وزير النقل الأمريكي شون دافي وقوع الوفيات، واصفًا الحادث بأنه مأساة مروعة، فيما أعلنت إدارة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة بالم بيتش وقوع الحادث، ودعت المواطنين إلى تجنب المنطقة، محذرة من استمرار عمليات الطوارئ لفترة طويلة.

وتقع منطقة التحطم على بعد بضعة كيلومترات من منتجع مارالاغو، المملوك للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما أغلقت شرطة مقاطعة بالم بيتش الطرق في الاتجاهين على طول طريق ميليتاري تريل، بين شارع كريستهافن وشارع 10th Avenue North، لتأمين موقع الحادث وإتاحة المجال أمام فرق الإنقاذ.

ومن المقرر أن يتولى المجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكي، بالتعاون مع إدارة الطيران الفيدرالية، التحقيق في ملابسات الحادث، وتحديد الأسباب التي أدت إلى سقوط الطائرة.

ولم تعلن السلطات الأمريكية حتى الآن السبب وراء تحطم الطائرة، فيما تتواصل التحقيقات لكشف تفاصيل الحادث الذي أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها.

منتجع ترامب فلوريدا مصرع 9 أشخاص تحطم طائرة خاصة إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية

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