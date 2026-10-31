الولايات المتحدة تشارك في إكسبو 2030 الرياض

أكدت الولايات المتحدة مشاركتها في إكسبو 2030 الرياض وذلك بناءً على الشراكة التاريخية الطويلة بين مملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

وبحسب السفارة السعودية في واشنطن ؛ فقد تم توقيع عقد المشاركة من قبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع ثنائي على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين لعام 2026 في أتلانتا.

وإختتمت السفارة بيانها قائلة : يعكس هذا الإنجاز العميقية الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة والتزام البلدين المشترك بتعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتجارة والاستثمار والتبادل الثقافي.