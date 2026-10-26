وزيرا الخارجية السعودي والبرازيلي يبحثان هاتفيًا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع وزير خارجية البرازيل ماورو فييرا، هاتفيًا، العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وجرى خلال الاتصال، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، وعددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.