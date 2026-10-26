قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة الاستثمار: أكثر من 3300 شركة صينية تعمل في مصر وتوفر فرص عمل
نادين خان: والدي محمد خان كان بيقدم الستات في أفلامه كشخصيات قوية ومؤثرة
أحمد رضا خارج حسابات الأهلي.. عمرو الدردير يكشف تفاصيل جديدة بعد الأزمة مع المدرب
العطيفي: حماية أمن السعودية مسؤولية عربية مشتركة
الأمم المتحدة: الأراضي الفلسطينية المحتلة تسجل أعلى عدد من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال عالميا
عاطف سالم: نتنياهو يستند لدعم حلفائه الدينيين وترامب في مواجهة المنافسة الانتخابية
وزير التموين: إنشاء 284 مركزًا على مستوى الجمهورية لطرح 30 سلعة بأسعار مخفضة لمدة 6 أشهر
ترامب يعلن مكافأة مليون دولار لمن يبلغ عن هذا الأمر في الولايات المتحدة
السقطي: مراجعة هياكل الأجور قد تراعي اختلاف تكاليف المعيشة وتدعم جذب الاستثمارات
طرح البوستر الرسمي لفيلم «كريبتو» لـ حمدي الميرغني وأوس أوس
مصادر: مصافي النفط الروسية ترفع إنتاج الديزل عقب اتفاق مع الولايات المتحدة
وزير التموين: حجب السلع عن التداول جريمة.. ولن نسمح باستغلال المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مرافعة الدفاع تؤجل محاكمة 73 متهما بخلية اللجان النوعية في التجمع لـ 13 ديسمبر

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 73 متهما بخلية اللجان النوعية بالتجمع، فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب عمليات عدائية، لجلسة 13 ديسمبر المقبل، لمرافعة الدفاع.

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 1172 لسنة 2024، إنه خلال الفترة من 2004 وحتى 30 يوليو 2023، تولى المتهمون من الأول للثالث، قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الرابع وحتى الثالث والسبعون انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، وأن المتهمون من الأول وحتى الثالث ومن السادس وحتى العاشر، ومن العشرين وحتى الثاني والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين والثلاثين، والتاسع والثلاثين والأربعين والخامس والخمسين مولوا الجماعة الإرهابية بأموال وأسلحة ومعلومات بغرض استخدامها فى غرض إرهابي.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين من الأول وحتى الثالث ومن السابع وحتى العاشر ومن الثاني عشر وحتى الرابع عشر والحادى والعشرين والثامن والعشرين حتى الثلاثين ومن الـ 34 وحتى الـ37 ومن 46 وحتى 48، ومن الخمسين وحتى السابع والخمسين حازوا موادًا مفرقعة دون الحصول على ترخيص.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 73 متهما خلية اللجان النوعية إرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

تراجع كبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم

تراجع في الأسواق.. الزيت يفقد 7 جنيهات والسكر والأرز ينخفضان.. مفاجأة بأسعار السلع اليوم

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

وزيرا التعليم والمالية

بشرى سارة .. وزير المالية: سنعمل على منح زيادات مالية كبيرة للاخصائيين والإداريين

السجاير

أسعار السجائر في مصر.. زيادة تصل إلى 12% وموعد تطبيقها

السلع

ارتفاع في أسعار 9 سلع غذائية.. وزيادة كبيرة في المكرونة والزيت والأرز

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

مجلس النواب

طلب إحاطة لكشف مصير 4763 طبيبا بيطريا وتأخر تدريبهم بوزارة الزراعة

ترشيحاتنا

تطعيم الحصبة

بعد انطلاق حملة التطعيمات.. ما لا تعرفه عن الحصبة والحصبة الألماني وفوائد المصل

أسعار السيارات الكهربائية

بعد عودة الأوفر برايس.. الفناجيلي: ارتفاع أسعار السيارات يهدد سوق المركبات الكهربائية

جنازة المنتج حسام علوان

محمد محسن أول الحضور.. تشييع جثمان المنتج حسام علوان بالسيدة نفيسة

بالصور

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. سر القوام الناجح

طريقة عمل البسبوسه
طريقة عمل البسبوسه
طريقة عمل البسبوسه

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض كل صباح؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟

الحكة بعد الأكل ليست دائما حساسية.. علامات تكشف السبب

الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب

أسعار هيونداي جيتز موديل 2007 المستعملة في مصر

هيونداي جيتز موديل 2007
هيونداي جيتز موديل 2007
هيونداي جيتز موديل 2007

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد