وزير التموين: حجب السلع عن التداول جريمة.. ولن نسمح باستغلال المواطنين

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن حجب السلع عن التداول أو تخزينها بهدف التأثير على المعروض في الأسواق؛ يُعد مخالفة تستوجب العقاب، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي شخص يثبت تورطه في هذه الممارسات.

وقال شريف فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، يقومان بأدوار مهمة في مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، والتصدي لأي محاولات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو التلاعب بالأسعار.

وأشار وزير التموين إلى التغيرات التي شهدتها أسعار بعض السلع الأساسية خلال فترات سابقة، موضحًا أن سعر كيلو السكر وصل في بعض الفترات إلى 50 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى نحو 25 جنيهًا.

تقلبات ملحوظة

وأضاف أن أسعار البيض شهدت أيضًا تقلبات ملحوظة، حيث وصل سعر كرتونة البيض في فترات سابقة إلى 200 جنيه، قبل أن ينخفض إلى نحو 130 جنيهًا.