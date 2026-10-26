قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حفل الكرة الذهبية.. لامين يامال يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم 2026
برلمانية: استدامة مشروعات المياه تبدأ من إدارة ذكية للموارد.. والتصنيع المحلي يحمي حق الأجيال القادمة
بيراميدز يحصد جوائز حفل The Best.. هاني سعيد والشيبي وزيكو الأفضل
هيئة الاستثمار: أكثر من 3300 شركة صينية تعمل في مصر وتوفر فرص عمل
نادين خان: والدي محمد خان كان بيقدم الستات في أفلامه كشخصيات قوية ومؤثرة
أحمد رضا خارج حسابات الأهلي.. عمرو الدردير يكشف تفاصيل جديدة بعد الأزمة مع المدرب
العطيفي: حماية أمن السعودية مسؤولية عربية مشتركة
الأمم المتحدة: الأراضي الفلسطينية المحتلة تسجل أعلى عدد من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال عالميا
عاطف سالم: نتنياهو يستند لدعم حلفائه الدينيين وترامب في مواجهة المنافسة الانتخابية
وزير التموين: إنشاء 284 مركزًا على مستوى الجمهورية لطرح 30 سلعة بأسعار مخفضة لمدة 6 أشهر
ترامب يعلن مكافأة مليون دولار لمن يبلغ عن هذا الأمر في الولايات المتحدة
السقطي: مراجعة هياكل الأجور قد تراعي اختلاف تكاليف المعيشة وتدعم جذب الاستثمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير التموين: حجب السلع عن التداول جريمة.. ولن نسمح باستغلال المواطنين

الدكتور شريف فاروق وزير التموين
الدكتور شريف فاروق وزير التموين
محمود محسن

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن حجب السلع عن التداول أو تخزينها بهدف التأثير على المعروض في الأسواق؛ يُعد مخالفة تستوجب العقاب، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي شخص يثبت تورطه في هذه الممارسات.

وقال شريف فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، يقومان بأدوار مهمة في مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، والتصدي لأي محاولات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو التلاعب بالأسعار.

وأشار وزير التموين إلى التغيرات التي شهدتها أسعار بعض السلع الأساسية خلال فترات سابقة، موضحًا أن سعر كيلو السكر وصل في بعض الفترات إلى 50 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى نحو 25 جنيهًا.

تقلبات ملحوظة

وأضاف أن أسعار البيض شهدت أيضًا تقلبات ملحوظة، حيث وصل سعر كرتونة البيض في فترات سابقة إلى 200 جنيه، قبل أن ينخفض إلى نحو 130 جنيهًا.

شريف فاروق وزير التموين البيض الدقيق الخبز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

تراجع كبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم

تراجع في الأسواق.. الزيت يفقد 7 جنيهات والسكر والأرز ينخفضان.. مفاجأة بأسعار السلع اليوم

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

وزيرا التعليم والمالية

بشرى سارة .. وزير المالية: سنعمل على منح زيادات مالية كبيرة للاخصائيين والإداريين

السجاير

أسعار السجائر في مصر.. زيادة تصل إلى 12% وموعد تطبيقها

السلع

ارتفاع في أسعار 9 سلع غذائية.. وزيادة كبيرة في المكرونة والزيت والأرز

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

مجلس النواب

طلب إحاطة لكشف مصير 4763 طبيبا بيطريا وتأخر تدريبهم بوزارة الزراعة

ترشيحاتنا

اخبار التوك شو

أخبار التوك شو| تفاصيل زيادة أجور المعلمين وأحمد موسى يتوقع سقوط نتنياهو في الانتخابات

نتنياهو

أستاذ دراسات إسرائيلية: نتنياهو يواجه انتقادات بسبب أخطائه السياسية ومخاوف من توظيف التصعيد لحشد الأصوات

أرملة هاني شاكر: رفض تقديم سيرته الذاتية في عمل فني وأنا أرفض أيضًا بعد رحيله

أرملة هاني شاكر: رفض تقديم سيرته الذاتية في عمل فني وأنا أرفض أيضًا بعد رحيله

بالصور

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. سر القوام الناجح

طريقة عمل البسبوسه
طريقة عمل البسبوسه
طريقة عمل البسبوسه

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض كل صباح؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟

الحكة بعد الأكل ليست دائما حساسية.. علامات تكشف السبب

الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب

أسعار هيونداي جيتز موديل 2007 المستعملة في مصر

هيونداي جيتز موديل 2007
هيونداي جيتز موديل 2007
هيونداي جيتز موديل 2007

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد