أحمد رضا خارج حسابات الأهلي.. عمرو الدردير يكشف تفاصيل جديدة بعد الأزمة مع المدرب

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير، عن موقف اللاعب أحمد رضا من المشاركة مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب أزمته الأخيرة.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أحمد رضا خارج حسابات الأهلي؛ بعد اشتباكه مع مدربه عموتة».

وعلى خلفية الأزمة القوية التي نشبت بين اللاعب أحمد رضا ومديره الفني عموتة، وأدت إلى توتر العلاقة بين الطرفين واستبعاد اللاعب تماماً من الخطط الفنية للفترة المقبلة.

ومن جانب آخر، حسم النادي الأهلي تأهله رسميًا إلى مرحلة المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2026-2027؛ بعد فوزه الكبير على ضيفه كيتارا الأوغندي بنتيجة 4-0 في إياب دور الـ 32.