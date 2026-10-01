أستاذ دراسات إسرائيلية: نتنياهو يواجه انتقادات بسبب أخطائه السياسية ومخاوف من توظيف التصعيد لحشد الأصوات

أكد الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ارتكب العديد من الأخطاء التي قد تؤثر على فرصه خلال الانتخابات الإسرائيلية.

وقال محمد عبود، خلال تصريحات لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن نتنياهو يسعى إلى توظيف حالة الخوف والقلق داخل الشارع الإسرائيلي لحشد الأصوات، خاصة بين أنصار اليمين المتطرف، في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تواجهه.

تعزيز الشعور بالتهديد الأمني

وتابع أستاذ الدراسات الإسرائيلية أن نتنياهو نشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر تل أبيب وكأنها كرة من النيران نتيجة انفجار نووي، معتبرًا أن مثل هذه الصور قد تسهم في إثارة المخاوف داخل المجتمع الإسرائيلي وتعزيز الشعور بالتهديد الأمني.