زيادة الحد الأدنى للمعاشات يناير2027.. القبض هيكون كام؟

بعد إعلان رسمي عن رفع الحد الأدنى للمعاش في يناير المقبل، ارتفعت عمليات البحث عن أخبار المعاشات وزيادة المعاشات، حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية زيادة الحد الأدنى في يناير المقبل، وذلك لعدد من المستفيدين من المعاشات، حيث يمثل قرار رفع الحد الأدنى للمعاشات أهمية كبيرة للمواطنين المقبلين على التقاعد، خاصة الذين تقترب مستحقاتهم التأمينية من الحد الأدنى، وكذلك للأسر التي تعتمد على المعاش باعتباره مصدرًا أساسيًا للدخل الشهري.

ما هي الزيادة الجديدة في المعاشات؟

ترفع الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، الحد الأدنى للمعاشات إلى 2080 جنيهاً بدلاً من 1755 جنيهاً اعتباراً من يناير 2027، بزيادة قيمتها 325 جنيهاً شهرياً للفئات المستحقة.

وتأتي هذه الزيادة المرتقبة بعد تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة 15% اعتبارا من يوليو 2026، في إطار منظومة التأمينات الاجتماعية التي تستهدف دعم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

تفاصيل رفع الحد الأدنى للمعاشات

الحد الأدنى القديم: 1755 جنيهاً شهرياً

الحد الأدنى الجديد: 2080 جنيهاً شهرياً

قيمة الزيادة الشهرية: 325 جنيهاً

عدد المستفيدين: حوالي 380 ألف مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم

طبيعة الزيادة: تعديل في الحد الأدنى للأجور والاشتراك التأميني، وهي منفصلة عن الزيادة السنوية المعتادة التي يتم إقرارها في يوليو من كل عام

هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة جديدة؟

يجب التفرقة بين رفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين إلى التقاعد وفق القواعد الجديدة، وبين الزيادة السنوية التي تُقر لأصحاب المعاشات الحاليين.

فقد بدأ تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بموجب القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2026، واستفاد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية قُدرت بنحو 70 مليار جنيه.

وبالتالي، فإن إعلان رفع الحد الأدنى إلى 2080 جنيهًا لا يعني تلقائيًا حصول جميع أصحاب المعاشات الحاليين على زيادة جديدة بالقيمة نفسها، إذ يتوقف تحديد الاستحقاق على القواعد التأمينية المطبقة على كل حالة.

رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027

كشف جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى للمعاش سيصل إلى 2080 جنيهًا بداية من يناير 2027، موضحًا أن عدد المستفيدين الذين يحصلون على الحد الأدنى الحالي يبلغ نحو 380 ألف مواطن من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

ويأتي الإعلان في إطار التعديلات المرتبطة بمنظومة التأمينات الاجتماعية والحدود التأمينية، التي تستهدف تحسين قيمة المعاشات وربطها بالأجور التأمينية، بما يضمن تحديد المستحقات وفقًا لقواعد الاشتراك التأميني المعمول بها.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد اعتبارًا من يناير 2027، وهو ما يضع هذا الموعد في دائرة اهتمام المواطنين الذين يقتربون من سن التقاعد أو يخططون لإنهاء خدمتهم خلال الفترة المقبلة، لمعرفة قيمة المعاش الذي يمكن أن يحصلوا عليه بعد تطبيق القواعد الجديدة.

زيادة المعاشات15%



وقد شهد يوليو 2026 تطبيق زيادة سنوية للمعاشات بنسبة 15%، بتكلفة سنوية معلنة تبلغ نحو 70 مليار جنيه، واستفاد منها قرابة 11.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وتختلف هذه الزيادة عن رفع الحد الأدنى المقرر في يناير 2027؛ إذ إن نسبة الـ15% ترتبط بالزيادة السنوية التي طبقت بالفعل، بينما يتعلق رقم 2080 جنيها بالحد الأدنى الجديد المعلن، لذلك، يجب عدم جمع النسبتين أو اعتبارهما زيادة إضافية موحدة لكل صاحب معاش دون الرجوع إلى قواعد التسوية والاستحقاق المعمول بها.

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر

وتستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لوضع الترتييات اللازمة لموعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2026 ، حيث يبدأ الصرف من أول الشهر لجميع المستحقين من خلال منافذ الصرف .

وطبقت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية خلال الفترة الماضية الزيادة الجديدة بنسبة 15% وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 70 مليار جنيه.

وتعمل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى حاليا على الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لصرف المعاشات فى الموعد المحدد .

استعدادات مكثفة لصرف معاشات نوفمبر

وكان اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وجه بإنهاء كافة الترتييات اللازمة لموعد صرف المعاشات .

وأوضح رئيس الهيئة أن الزيادة الجديدة استفاد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 70 مليار جنيه، مشيرًا إلي أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة 2505 جنيهات.

جدير بالذكر تم زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو الماضى تعكس اهتمام الدولة بالفئات الأولى بالرعاية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

وأكد عوض أن رئيس الهيئة تمكنت من صرف المعاشات بالزيادة الجديدة وشهدت انتظام فى عملية الصرف من خلال البنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي ATM، والمحافظ الإلكترونية، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى التوسع في وسائل الصرف وتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة لأصحاب المعاشات والمستحقين.