معاشك كام في يناير 2027؟.. قرار حكومي بزيادة جديدة في الحد الأدنى رسميًا

تتصدر زيادة الحد الأدنى للمعاشات اهتمامات ملايين المواطنين في مصر، مع اقتراب موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد البالغ 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027، وسط تساؤلات متزايدة حول الفئات المستفيدة من القرار، ومدى استفادة أصحاب المعاشات الحاليين، وما إذا كانت الزيادة المرتقبة تشمل جميع المستحقين أم تقتصر على فئات معينة وفقًا لقواعد التأمينات الاجتماعية.

ويمثل قرار رفع الحد الأدنى للمعاشات أهمية كبيرة للمواطنين المقبلين على التقاعد، خاصة الذين تقترب مستحقاتهم التأمينية من الحد الأدنى، وكذلك للأسر التي تعتمد على المعاش باعتباره مصدرًا أساسيًا للدخل الشهري.

وتزداد أهمية معرفة تفاصيل القرار مع ضرورة التمييز بين تعديل الحد الأدنى للمعاش والزيادة السنوية التي تُقر لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.



رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027

كشف جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى للمعاش سيصل إلى 2080 جنيهًا بداية من يناير 2027، موضحًا أن عدد المستفيدين الذين يحصلون على الحد الأدنى الحالي يبلغ نحو 380 ألف مواطن من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

ويأتي الإعلان في إطار التعديلات المرتبطة بمنظومة التأمينات الاجتماعية والحدود التأمينية، التي تستهدف تحسين قيمة المعاشات وربطها بالأجور التأمينية، بما يضمن تحديد المستحقات وفقًا لقواعد الاشتراك التأميني المعمول بها.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد اعتبارًا من يناير 2027، وهو ما يضع هذا الموعد في دائرة اهتمام المواطنين الذين يقتربون من سن التقاعد أو يخططون لإنهاء خدمتهم خلال الفترة المقبلة، لمعرفة قيمة المعاش الذي يمكن أن يحصلوا عليه بعد تطبيق القواعد الجديدة.



من الفئات المستفيدة من الحد الأدنى الجديد للمعاشات؟

أوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن المعاش البالغ 2080 جنيهًا يرتبط بالمواطنين الذين أمضوا الحد الأدنى لمدة الاشتراك التأميني، والمحدد بـ15 عامًا، وسددوا اشتراكاتهم على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني البالغ 2700 جنيه.

ويبلغ عدد المواطنين الذين يحصلون على الحد الأدنى الحالي نحو 380 ألف مواطن من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟

من أبرز الأسئلة التي تشغل أصحاب المعاشات ما إذا كان رفع الحد الأدنى إلى 2080 جنيهًا يعني حصول جميع المستفيدين الحاليين على زيادة جديدة بالقيمة نفسها، أم أن القرار يرتبط أساسًا بالمحالين إلى التقاعد اعتبارًا من موعد تطبيق الحد الجديد.

وتتطلب الإجابة التفرقة بين تعديل الحد الأدنى للمعاشات المرتبط بقواعد التأمينات للمحالين إلى التقاعد، وبين الزيادة السنوية التي تُقر لأصحاب المعاشات القائمين بالفعل والمستحقين عنهم.

فقد بدأ تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بموجب القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2026، واستفاد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية قُدرت بنحو 70 مليار جنيه.

وبالتالي، فإن الإعلان عن رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027 لا يعني تلقائيًا حصول جميع أصحاب المعاشات الحاليين على زيادة جديدة بالقيمة نفسها، إذ يرتبط الاستحقاق بمن يخرج على المعاش أول يناير ومن معاشة أقل من الرقم المستهدف فقط.

الفرق بين الحد الأدنى للمعاش والزيادة السنوية

يمثل الحد الأدنى للمعاش قيمة مرتبطة بالقواعد المنظمة لحساب المستحقات التأمينية، بينما تُعد الزيادة السنوية إجراءً منفصلًا يستهدف زيادة المعاشات القائمة وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

ويظهر الفرق بين الأمرين في موعد التطبيق والفئات المستفيدة وطبيعة القرار، إذ يرتبط رفع الحد الأدنى الجديد ببدء تطبيقه في يناير 2027، بينما ترتبط الزيادة السنوية بالموعد المحدد لها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاشات والزيادة السنوية

يبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد للمعاش البالغ 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027، وفقًا للتصريحات المعلنة، بينما تخضع الزيادة السنوية للمعاشات للقواعد المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تحدد الأول من يوليو موعدًا لاستحقاقها، على أن تُعلن النسبة المقررة وفق الإجراءات المنظمة.



كيفية الاستعلام عن المعاش

يمكن لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم متابعة بياناتهم التأمينية من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الذي يوفر خدمات إلكترونية تتيح الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

ويمكن الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الرابط التالي:

https://www.nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

وتساعد الخدمات الإلكترونية المستفيدين على الاطلاع على البيانات الأساسية المسجلة لدى الهيئة، بما يتيح لهم مراجعة المعلومات المتعلقة بملف المعاش والاستعداد لمعرفة المستحقات وفقًا للقواعد المطبقة.

خطوات الاستعلام عن معاش نوفمبر 2026 بالرقم القومي

يمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن بيانات معاش شهر نوفمبر 2026 استخدام الموقع الإلكتروني التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة.

وتتمثل خطوات الاستعلام فيما يلي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الرابط: https://www.nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

تسجيل الدخول إلى الموقع وفقًا للبيانات المطلوبة.

الضغط على أيقونة «صاحب معاش».

اختيار «الخدمات التأمينية» من قائمة الخدمات المتاحة.

الضغط على خدمة «الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش».

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

الضغط على أيقونة «استعلام» لعرض البيانات الأساسية الخاصة بملف المعاش.

وتتيح هذه الخطوات للمستفيدين الاطلاع على البيانات الأساسية المسجلة لدى الهيئة، مع ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي بصورة صحيحة واستكمال الإجراءات المطلوبة للاستفادة من الخدمة الإلكترونية.