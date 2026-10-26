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اليوم ب130 جنيها.. تعليمات عاجلة بشأن مستحقات المنتدبين لأعمال إمتحانات الشهادة الإعدادية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اليوم ب130 جنيها.. تعليمات عاجلة بشأن مستحقات المنتدبين لأعمال إمتحانات الشهادة الإعدادية

وزير التعليم
وزير التعليم
ياسمين بدوي

وافق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على إحتساب يوم العمل الفعلي بمبلغ ١٣٠ جنيه للسادة المنتدبين لأعمال إمتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ، و وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو الإرتقاء بمستوى المعلمين والعملية الإمتحانية

في ضوء ذلك أرسلت وزارة التربية والتعليم  والتعليم الفني لمديري مديريات التربية والتعليم ، طيه أمر دفع بقيمة ما تقرر صرفه للسادة المنتدبين لأعمال إمتحانات إتمام الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ على أساس إحتساب يوم العمل الفعلي بمبلغ ١٣٠ جنيه ، وذلك وفقًا للأعداد الواردة لمكتب مساعد الوزير لشئون التخطيط الإستراتيجي والمتابعة - المشرف على الإدارة المركزية لشنون مكتب الوزير .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة التوجيه باتخاذ اللازم نحو الالتزام بالتعليمات التالية :

- يتم إحتساب عدد الأيام الكلية على أساس عدد أيام الإمتحانات الفعلية بالإضافة الى أيام التحضير .

- ⁠ تقوم مديرية التربية والتعليم بتوزيع المبلغ على الادارات التعليمية التابعة لها وفقاً للسادة المشاركين في أعمال إمتحانات الشهادة الإعدادية .

- ⁠ تقوم المديرية بموافاة الادارة المركزية للشئون المالية بديوان عام الوزارة ببيان بالمبالغ المنصرفة موقعًا توقيع أول وثان وممهوراً بغاتم شعار الجمهورية .
برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه بإتخاذ اللازم نحو سرعة الصرف للسادة المستحقين .

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 الترم الأول

و قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026 / 2027 ، أن يكون موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 الترم الأول خلال الفترة من 16 يناير 2027 وحتى 21 يناير 2027.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 الترم الأول

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 الترم الأول ، من المعتاد ألا يكون موحدا على مستوى الجمهورية ، بل يتولى كل محافظ في محافظته اعتماد واعلان جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 الترم الأول ، مع الإلتزام بالمواعيد المحددة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026 / 2027

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم التعليم إمتحانات الشهادة الإعدادية

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