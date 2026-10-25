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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2026 بجميع المدارس ..توضيح عاجل بشأنه الآن

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات شهر نوفمبر 2026 في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية من 29 نوفمبر 2026 لـ 3 ديسمبر 2026 ، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2026 / 2027

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2026

ومن المقرر أن يتم إعلان جدول امتحانات شهر نوفمبر 2026 من جانب مديريات التربية والتعليم في كل محافظة ، ليتم تعميمه في كافة المدارس قبل وقت كافي من انطلاقها ، مع الإلتزام بالمواعيد الرسمية التي أقرتها الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2026 / 2027 بشأن موعد امتحانات شهر نوفمبر 2026 والذي تقرر أن يكون من 29 نوفمبر 2026 لـ 3 ديسمبر 2026 

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام الامتحانات الشهرية سوف يطبق هذا العام لأول مرة على طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي و طلاب 2 بكالوريا .

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن تكون الامتحانات الشهرية جزءا أساسيا لتقييم تلاميذ المرحلة الابتدائية ومن بينهم تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي “لأول مرة ” هذا العام ، موضحا أن الاختبار الشهري الأول عليه 15 درجة ، والاختبار الشهري الثاني عليه 15 درجة

كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون الامتحانات الشهرية ، جزءا أساسيا في تقييم طلاب 2 بكالوريا ، مؤكداً أن التقييم الشهري الأول من 20 درجة، والتقييم الشهري الثاني من 20 درجة 

وشدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في بيان رسمي سابق على أنه يشترط لدخول الطالب امتحان الفرصة الأولى للصفين الثاني والثالث بنظام البكالوريا ، انجاز 60 % من الاداءات والتقييمات الأسبوعية والشهرية لكل مادة دراسية وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2026 / 2027 على نظام البكالوريا .

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم امتحانات شهر نوفمبر جدول امتحانات شهر نوفمبر 2026

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