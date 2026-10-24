الأوراق المطلوبة للتقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2027

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن آخر فرصة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 هو يوم 30 أكتوبر 2026

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد ، الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 ، فبعد الانتهاء من التسجيل الإلكتروني لـ استمارة الشهادة الإعدادية 2027 ، يلتزم الطالب بتقديم ملف ورقي إلى المدرسة يحتوي على:

• الاستمارة الإلكترونية المطبوعة (بالألوان).

• أصل إيصال سداد رسوم الامتحانات بقيمة 158 جنيهًا مصريًا مع صورتين منه.

• إيصال سداد المصروفات الدراسية وصوره منه.

• شهادة ميلاد مميكنة حديثة للطالب.

• 5 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء (مطابقة للصورة المرفوعة إلكترونيًا).

• طابع دعم مشروعات تعليمية.

• صورتان من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر مع كتابة رقم هاتفه عليها.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027

جدير بالذكر أنه قد ظهر الآن رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ليتمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بمختلف محافظات الجمهورية من تسجيل بيانات التقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2027

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 ، يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2027 الآن من الدخول عليه من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login

وكانت قد وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا عاجلا لمديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات ، بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2027

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطابها المرسل للمديريات: من خلال متابعة رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الإعدادي عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، تبين انخفاض نسب التسجيل مقارنة بالأعداد المستهدفة للطلاب المقيدين بمدارس المحافظة

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التنبيهات التالية :



- حث مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس الإعدادية على متابعة عملية التسجيل بشكل يومي.



- توجيه مسئولي التطوير التكنولوجي والإحصاء بالمدارس بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والحيوي للطلاب وأولياء الأمور لتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء التسجيل.