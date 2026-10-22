حقيقة تأخير امتحانات شهر نوفمبر في المدارس لـ2 ديسمبر ..ماذا قررت التعليم؟

نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الأنباء المتداولة على فيس بوك ، بشأن صدور قرار جديد ينص على تأخير امتحانات شهر نوفمبر 2027 في المدارس ليوم 2 ديسمبر 2026 ، لضمان زيادة فترة حضور الطلاب في المدارس
يأتي ذلك تأكيدا لما نشره موقع صدى البلد صباح اليوم ، بعنوان التعليم تنفي تأخير موعد امتحانات شهر نوفمبر 2026 بالمدارس..وتحذر من الشائعات
وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن هذه الأنباء المتداولة ما هي إلا شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة وهدفها فقط اثارة البلبلة .
وحذر المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع طلاب المدارس وأولياء الأمور من الإنسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة التي يتم تداولها على وسائل التواصل الإجتماعي ، مشدداً على ضرورة متابعة بيانات وزارة التربية والتعليم فقط للحصول على جميع قرارات وزير التربية والتعليم أولا بأول بعيدا عن شائعات السوشيال ميديا .
خريطة العام الدراسي الجديد 2027
- يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول 93 يومًا، بينما يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني 90 يومًا، ليصل إجمالي عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي إلى 183 يومًا، مع احتساب فترات الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسب الحضور المقررة قانونًا.
- تبدأ إجازة نصف العام لمدة أسبوعين اعتبارًا من السبت 23 يناير 2027، وحتى الخميس 4 فبراير 2027.
- يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.
- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من 9 يناير 2027 وحتى 14 يناير 2027، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 16 يناير 2027 وحتى 21 يناير 2027.
- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 6 فبراير 2027، ويستمر حتى الخميس 24 يونيو 2027، حيث تُعقد امتحانات صفوف النقل خلال الفترة من 22 مايو 2027 وحتى 27 مايو 2027، بينما تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية من 29 مايو 2027 وحتى 3 يونيو 2027.
- تبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية اعتبارًا من 29 مايو 2027 وحتى 10 يونيو 2027.
- تبدأ امتحانات الصف الثاني بكالوريا 2027 من 12 يونيو 2027 وحتى 22 يونيو 2027.