حقيقة تأخير امتحانات شهر نوفمبر في المدارس لـ2 ديسمبر ..ماذا قررت التعليم؟

نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الأنباء المتداولة على فيس بوك ، بشأن صدور قرار جديد ينص على تأخير امتحانات شهر نوفمبر 2027 في المدارس ليوم 2 ديسمبر 2026 ، لضمان زيادة فترة حضور الطلاب في المدارس

يأتي ذلك تأكيدا لما نشره موقع صدى البلد صباح اليوم ، بعنوان التعليم تنفي تأخير موعد امتحانات شهر نوفمبر 2026 بالمدارس..وتحذر من الشائعات



وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن هذه الأنباء المتداولة ما هي إلا شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة وهدفها فقط اثارة البلبلة .

وحذر المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع طلاب المدارس وأولياء الأمور من الإنسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة التي يتم تداولها على وسائل التواصل الإجتماعي ، مشدداً على ضرورة متابعة بيانات وزارة التربية والتعليم فقط للحصول على جميع قرارات وزير التربية والتعليم أولا بأول بعيدا عن شائعات السوشيال ميديا .

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