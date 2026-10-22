قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريهام حمدي تكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاعب من نادي نورشيلاند الدنماركي
وزير الكهرباء: نستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول 2028
محمود عصمت: 10.5 جيجاوات طاقة متجددة على الشبكة و1.1 جيجاوات بطاريات تخزين
وزير الصناعة: دعم المصانع القائمة والتوسع في الطاقات الإنتاجية أحد المحاور الرئيسية لزيادة الصادرات
400 ألف شقة جديدة بالإيجار من الدولة.. تفاصيل الطرح المرتقب
قبل استقراره اليوم.. تعرف على أسعار الصرف في 15 بنكًا
رئيس لجنة الصناعة بـ«النواب»: مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لجذب الاستثمارات الصناعية
محاولات صلح لم تنجح.. تطورات جديدة في أزمة ريبيرو والأهلي
وزير التعليم يستعرض خطوات تحويل 20 مدرسة فنية لمدارس تكنولوجيا تطبيقية
زاد 85 جنيها.. سعر الذهب الآن
«صفرنا مستحقات الشركاء الأجانب».. أبرز رسائل الرئيس السيسي بجلسة «مسيرة الطاقة»
بوابة أوروبا.. ملتقى مصري ألماني أوروبي لدعم فرص العمل والهجرة النظامية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم يستعرض خطوات تحويل 20 مدرسة فنية لمدارس تكنولوجيا تطبيقية

وزير التربية والتعليم مع السيد هيديتاكا ماتسو
وزير التربية والتعليم مع السيد هيديتاكا ماتسو
ياسمين بدوي

استكمالا لاتفاقية التعاون الموقعة بدولة اليابان، اجتمع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مع السيد هيديتاكا ماتسو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كيوتو إيكوإيكان» التعليمية اليابانية، وذلك لبحث تفاصيل الخطوات التنفيذية للتعاون المشترك في تطوير 20 مدرسة فنية وتحويلها لمدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في مجالات التمريض والرعاية الصحية لكبار السن وتكنولوجيا المعلومات.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن سعادته بمواصلة التعاون المثمر مع الجانب الياباني، مشيرًا إلى أن التجربة اليابانية تمثل نموذجًا متميزًا في الجمع بين جودة التعليم والانضباط واكتساب المهارات العملية، وهو ما تحرص الوزارة على الاستفادة منه في تطوير منظومة التعليم الفني، وإعداد أجيال تمتلك المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل.

وأكد الوزير أن الوزارة ستعمل بالتنسيق الكامل مع مجموعة «كيوتو إيكوإيكان» التعليمية اليابانية لاتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة لتطوير ورفع كفاءة المدارس العشرين المستهدفة، مع وضع الآليات اللازمة لضمان نجاح التجربة وتحقيق أهدافها، مؤكدا أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير التعليم الفني في مصر، ومعربا عن تطلع الوزارة لتقديم نموذج تعليمي وتدريبي متميز يمكن أن يصبح تجربة رائدة يُحتذى بها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، تمهيدًا للتوسع في تطبيقه مستقبلًا.

ومن جانبه، أعرب هيديتاكا ماتسو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "كيوتو إيكوإيكان" التعليمية اليابانية، عن سعادته واعتزازه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيدًا بما تشهده مصر من تطور في مختلف المجالات، والذي لمسه خلال زيارته، ومؤكدًا أن المشاركة في تطوير التعليم الفني المصري تمثل شرفًا كبيرًا للمجموعة، وفرصة لبناء شراكة تعليمية طويلة المدى تسهم في تنمية الكوادر البشرية الشابة وإعدادها للمستقبل.

وأكد هيديتاكا ماتسو حرص المجموعة على تسخير خبراتها التعليمية الممتدة لأربعين عامًا لدعم جهود تطوير التعليم الفني في مصر، من خلال تقديم نموذج تعليمي يجمع بين المعرفة الأكاديمية والتدريب العملي والتأهيل المهني واللغوي، مشيرًا إلى تطلعه إلى نجاح المرحلة الأولى من المشروع والتوسع في تطبيق هذه التجربة داخل مصر، بما يتيح تأهيل أعداد أكبر من الكوادر البشرية التي تمتلك فرصًا واعدة للعمل واستكمال التعليم داخل مصر وخارجها.

وتناول اللقاء بحث الترتيبات التنفيذية لإطلاق المدارس المستهدفة، بما يشمل تحديد المواقع المناسبة لها وتوزيعها الجغرافي على المحافظات، ودراسة آليات إدارتها وتشغيلها، واختيار المعلمين والقيادات المدرسية وتأهيلهم، فضلًا عن تحديد أدوار وزارة التربية والتعليم والجانب الياباني في إدارة العملية التعليمية.

وعقب اللقاء، وقّع الوزير محمد عبد اللطيف والسيد هيديتاكا ماتسو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كيوتو إيكوإيكان» التعليمية اليابانية، الخطة التنفيذية للمشروع استكمالًا لاتفاقية التعاون التي وقعها السيد الوزير خلال زيارته الأخيرة إلى اليابان، والتي تحدد المسؤوليات المتبادلة بين الجانبين لتطوير المدارس وتشغيلها.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التعليم التعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

عموتة

طريقة المدرب تفتح باب الأزمات.. أمير هشام يكشف كواليس جدل عموتة ووائل جمعة

الدواجن

بعد ارتفاع الكتكوت.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

صورة ارشيفية

ارتفاعات جديدة تضرب أسعار الذهب.. تعرف على آخر التطورات

دعاء الرزق

دعاء الرزق والفرج القريب.. ردد أجمل الأدعية بعد أذان صلاة الفجر

المعاشات

2080 جنيها| زيادة في المعاشات من أول يناير.. اعرف قيمتها

محمد حمدي زكي

مهاجم القناة يوضح سبب عدم احتفاله أمام الأهلي: «بيتي وعشت فيه أجمل سنتين»

أمير هشام

أمير هشام يوجه رسالة إلى وائل جمعة: أنت أكبر من هذه الأمور

ترشيحاتنا

خلال الاجتماع

رئيس مصلحة الجمارك يبحث مع مجتمع الأعمال بالإسكندرية تحديات المنظومة الجمركية

وزير التموين

وزير التموين يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين

بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشراتها

بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشراتها

بالصور

البانيه من190 لـ230 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

قوات حرس الحدود: تسهيل العودة الطوعية لـ143 ألف سوداني إلى بلادهم عبر معبري أرقين وقسطل .. صور

قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود: ضبط 1149 قطعة سلاح و187 ألف طلقة ذخيرة خلال 3 أشهر

صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود

صرف مرتبات أكتوبر 2026 اليوم.. كم وصلت الرواتب بعد الزيادة؟

مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد