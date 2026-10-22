تلميذ يتعرض لنوبة بكاء وخوف بفصله بمدرسة بالإسكندرية.. ووالده: معلمته قهرته وعايزين حقه

نشر خالد إسماعيل، ولي أمر، استغاثة عاجلة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، نشر خلالها صور ابنه الطفل “مازن خالد محمد إسماعيل”، المقيد بمدرسة د. أمينة السعيد التجريبية لغات التابعة لإدارة المنتزه ثاني التعليمية بمحافظة الإسكندرية، وهو في حالة بكاء وخوف داخل فصله.

تلميذ يتعرض لنوبة بكاء وخوف بفصله بمدرسة بالإسكندرية

وقال ولي الأمر في استغاثته: “إلى من يهمه الأمر.. إلى كل مسئول عن حماية أطفالنا في المدارس، ​لقد تعرّض ابني لأسلوب عقاب وتعامل غير تربوي من قِبل معلمة الفصل، ما أدى إلى دخوله في حالة من القهر والبكاء الشديد والحزن داخل الفصل الدراسي أمام زملائه، وتُظهر الصور حالة الخوف والعزلة والنحيب التي عاشها الطفل داخل الفصل الدراسي، وهو موقف يتنافى تماماً مع القواعد التربوية والإنسانية التي نأمل أن يتربى عليها أطفالنا في مؤسساتنا التعليمية”.

تلميذ يتعرض لنوبة بكاء وخوف بفصله بمدرسة بالإسكندرية

​وفي استغاثته المنشورة عبر “فيس بوك”، أكد ولي الأمر أنه يطالب بما يلي:

​فتح تحقيق عاجل وفوري في هذه الواقعة ومحاسبة المسئول عنها.

​التأكيد على منع جميع أشكال العقاب النفسي والبدني والترهيب داخل الفصول الدراسية.

​إعادة الاعتبار والنفسية السليمة للطفل لضمان عدم كرهه للمدرسة والبيئة التعليمية.

​طالب مسئولي وزارة التربية والتعليم والمديرية التعليمية بالتدخل الفوري لحماية حق ابنه وحق كل طفل في بيئة تعليمية آمنة خالية من القهر والعنف النفسي.

تلميذ يتعرض لنوبة بكاء وخوف بفصله بمدرسة بالإسكندرية

وتساءل الأب: “ماذا فعل الطفل لكل هذا العقاب والقهر؟”، وقال: “لقد قامت والدة الطفل بالتحدث على جروب المدرسين عن هذه الواقعة، فقامت المعلمة بإزالتها من الجروب”.

منع الضرب والعقوبات النفسية وحظر المساس بكرامة الطالب بالمدارس في العام الدراسي الجديد

كان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر الحظر التام لجميع أشكال العقاب البدني، أو النفسي، أو أي ممارسات تمس كرامة الطالب، أو سلامته النفسية في المدارس في العام الدراسي الحالي، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، فور ثبوت أي مخالفة في هذا الشأن.

كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة السلوكيات السلبية داخل المدارس، خاصة ظاهرتي التنمر والعنف، من خلال تفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وتقديم برامج الرعاية، والدعم النفسي، والاجتماعي، والسلوكي للطلاب، وتنفيذ خطط توعوية وتثقيفية مستمرة؛ بما يعزز السلوكيات الإيجابية، ويرسخ قيم الاحترام والتسامح والانضباط، ويكفل توفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة للعملية التعليمية.

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على العمل على تعزيز الدور الأكاديمي للمدرسة والارتقاء بكفاءة العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، وتوفير الدعم التعليمي الملائم للطلاب، بما يرسخ دور المدرسة باعتبارها المصدر الأساسي للتعليم والتعلم، ويسهم في تحسين التحصيل الدراسي ورفع مستوى الأداء التعليمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي ممارسات، أو أنشطه تعليمية تتم خارج الإطار الرسمي بالمخالفة لأحكام القوانين، والقرارات والضوابط المنظمة.