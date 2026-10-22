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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تنفي تأخير موعد امتحانات شهر نوفمبر 2026 بالمدارس..وتحذر من الشائعات

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

انتشرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، أنباء تزعم صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، ينص على تأخير امتحانات شهر نوفمبر 2026 في المدارس ليوم 2 ديسمبر ، لضمان زيادة فترة حضور الطلاب في المدارس حتى انتهاء الفصل الدراسي الأول .

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما تم تداوله من أنباء تزعم صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، ينص على تأخير امتحان شهر نوفمبر 2026 في المدارس ليوم 2 ديسمبر بعد أن كان محددا له في الخريطة الزمنية للعام الدراسي يوم 28 نوفمبر 2026 ، لضمان زيادة فترة حضور الطلاب في المدارس حتى انتهاء الفصل الدراسي الأول .

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : لم يصدر أي قرار رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن تأخير امتحان شهر نوفمبر 2026 في المدارس ليوم 2 ديسمبر ، لضمان زيادة فترة حضور الطلاب في المدارس حتى انتهاء الفصل الدراسي الأول ، وكل ما يقال في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة .

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع طلاب المدارس وأولياء الأمور من الإنسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة التي يتم تداولها على وسائل التواصل الإجتماعي ، مشددة على ضرورة متابعة بيانات وزارة التربية والتعليم فقط للحصول على جميع قرارات وزير التربية والتعليم أولا بأول بعيدا عن شائعات السوشيال ميديا .

خريطة العام الدراسي الجديد 2027

 

  •  يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول 93 يومًا، بينما يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني 90 يومًا، ليصل إجمالي عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي إلى 183 يومًا، مع احتساب فترات الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسب الحضور المقررة قانونًا.
  •  تبدأ إجازة نصف العام لمدة أسبوعين اعتبارًا من السبت 23 يناير 2027، وحتى الخميس 4 فبراير 2027.
  •  يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.
     
  •  تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من 9 يناير 2027 وحتى 14 يناير 2027، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 16 يناير 2027 وحتى 21 يناير 2027.
  •  يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 6 فبراير 2027، ويستمر حتى الخميس 24 يونيو 2027، حيث تُعقد امتحانات صفوف النقل خلال الفترة من 22 مايو 2027 وحتى 27 مايو 2027، بينما تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية من 29 مايو 2027 وحتى 3 يونيو 2027.
  •  تبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية اعتبارًا من 29 مايو 2027 وحتى 10 يونيو 2027.
  •  تبدأ امتحانات الصف الثاني بكالوريا 2027 من 12 يونيو 2027 وحتى 22 يونيو 2027.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم الفني التعليم امتحانات شهر نوفمبر 2026

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