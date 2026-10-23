استبدال منهج“التربية الأسرية” لأولى ابتدائي بمدارس التربية الفكرية بمنهج “المهارات الحياتية” الجديد

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا رسميا عاجلا للمديريات التعليمية، أعلنت خلاله أنه تقرر استبدال منهج (التربية الأسرية والمهارات الحياتية) للصف الأول الابتدائي لمدارس التربية الفكرية بالمنهج الجديد (المهارات الحياتية) للصف الأول الابتدائي

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع خطابها للمديريات التعليمية ، تفاصيل توزيع منهج المهارات الحياتية للصف الأول الابتدائي (الفصل الدراسي الأول) للعام الدراسي 2026/2027 م لمدارس التربية الفكرية لإتخاذ اللازم نحو ذلك.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن محتوى منهج المهارات الحياتيةللصف الأول الابتدائي لمدارس التربية الفكرية للعام الدراسي 2026/2027 الفصل الدراسي الأول يشمل ما يلي :

- المهارة الأولى: أقول اسمي.

- المهارة الثانية: أجزاء وجهي.

أتعرف على عيني.

أتعرف على أنفي.

أتعرف على فمي.

أتعرف على أذني.

- المهارة الثالثة: أتعرف على الحواس.

أرى بعيني.

أشم بأنفي.

أسمع بأذني.

آكل وأشرب بفمي.

وعلى جانب آخر ، يذكر أنه قد نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الأنباء المتداولة على فيس بوك ، بشأن صدور قرار جديد ينص على تأخير امتحانات شهر نوفمبر 2027 في المدارس ليوم 2 ديسمبر 2026 ، لضمان زيادة فترة حضور الطلاب في المدارس

يأتي ذلك تأكيدا لما نشره موقع صدى البلد صباح اليوم ، بعنوان التعليم تنفي تأخير موعد امتحانات شهر نوفمبر 2026 بالمدارس..وتحذر من الشائعات



وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن هذه الأنباء المتداولة ما هي إلا شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة وهدفها فقط اثارة البلبلة .

وحذر المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع طلاب المدارس وأولياء الأمور من الإنسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة التي يتم تداولها على وسائل التواصل الإجتماعي ، مشدداً على ضرورة متابعة بيانات وزارة التربية والتعليم فقط للحصول على جميع قرارات وزير التربية والتعليم أولا بأول بعيدا عن شائعات السوشيال ميديا .