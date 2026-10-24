التعليم تنفي فرض رسوم 25 ألف جنيه لأداء امتحانات مواد الهوية القومية بالمدارس الدولية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا للرد على الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تحديد تكلفة مالية لأداء امتحانات مواد الهوية القومية في المدارس الدولية بقيمة ٢٥ ألف جنيه لكل مادة

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها ، عدم صحة هذه الأنباء و المعلومات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تحديد تكلفة مالية لأداء امتحانات مواد الهوية القومية في المدارس الدولية بقيمة ٢٥ ألف جنيه لكل مادة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه الأنباء المتداولة تستهدف إثارة الرأي العام بمعلومات مغلوطة ومضللة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لم يتم إصدار أي قرارات تتعلق بهذا الشأن ، وأن نظام عقد امتحانات مواد الهوية القومية مستمر كما كان معمولا به خلال السنوات الماضية دون أي تغيير.

وناشدت وزار التربية والتعليم والتعليم الفني ، مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات بشأن ملف التعليم، مؤكدة أن القرارات الصادرة عنها يتم الإعلان عنها عبر بيانات رسمية على منصاتها الرسمية ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حرصها المتواصل على التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة من خلال توضيح الحقائق وإتاحة المعلومات الدقيقة عبر قنواتها الرسمية.

وعلى جانب آخر يذكر أنه قد شهدت الجلسة الختامية لـ منتدى مصر 2026 ، إعلان عددا من التوصيات الهامة المتعلقة بمنظومة التعليم ، حيث أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي :