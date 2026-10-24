الجبهة الداخلية خط أحمر.. أمين عام الإفتاء الأردني: هجوم كنيسة الكرك استهدف وحدة الشعب

أكد الأمين العام لدائرة الإفتاء العام الأردنية الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني، اليوم /السبت/، أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة حمود بمحافظة الكرك جنوبي المملكة يمثل اعتداءً على وحدة الأردنيين وتماسك نسيجهم الوطني، محذرًا من محاولات إثارة الفتنة والانقسام بين أبناء المجتمع الأردني.

وقال الكيلاني، في كلمة مصورة بعنوان «دماء معصومة ووحدة راسخة.. تكسرت عليها المؤامرات.. الجبهة الداخلية الأردنية خط أحمر»، إن الحفاظ على وحدة الصف وألفة القلوب بين الأردنيين يمثل ضرورة وطنية، تستدعي الوعي بالمحاولات الرامية إلى المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة استقرار المملكة.

وأوضح أن الاعتداء الإرهابي على كنيسة حمود لم يستهدف الضحايا وحدهم، وإنما استهدف أيضًا وحدة الأردنيين وألفتهم الوطنية، مؤكدًا أن الأردن واجه على مدار السنوات الماضية محاولات ومؤامرات للنيل من تماسك مجتمعه ووحدته الداخلية.

وشدد على أن هذه الجريمة لا تخدم سوى أعداء الأردن الذين يسعون إلى بث الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب الواحد، مؤكدًا أهمية الحفاظ على نموذج التعايش المشترك الذي يتميز به المجتمع الأردني بمختلف مكوناته.

وأشار الكيلاني إلى أن تماسك الجبهة الداخلية ووحدة المجتمع يمثلان أساسًا للحفاظ على أمن الأردن واستقراره، داعيًا إلى التمسك بقيم الأخوة والتسامح والتضامن الوطني في مواجهة التطرف والإرهاب.

وأعرب أمين عام دائرة الإفتاء الأردنية عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الهجوم، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ الله الأردن آمنًا مستقرًا، وأن يديم عليه نعمة الوحدة الوطنية والتعايش المشترك في ظل القيادة الهاشمية.