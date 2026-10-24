مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور

نظمت مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج عددًا من الاحتفالات بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بمشاركة وفود رفيعة المستوى من مختلف دول العالم.

وخلال الفعاليات، تم استعراض البطولات والإنجازات التي سطرها رجال القوات المسلحة لتحقيق نصر أكتوبر العظيم، وكذا تسليط الضوء على دور القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري وصون مقدرات شعب مصر العظيم.

وتجسد تلك الاحتفالات عمق الروابط المتميزة التي تجمع بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة، وما تتمتع به مصر من مكانة رفيعة على الساحتين الإقليمية والدولية.



