هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل «17 متر» مع هشام ماجد.. خاص

كشفت الفنانة هنادي مهنا تفاصيل أعمالها الفنية المقبلة، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وحول أجواء الدورة التاسعة لمهرجان الجونة السينمائي، قالت هنادي مهنا، في لقاء خاص مع كاميرا “صدى البلد”: «طول الوقت بنقابل ناس كتير إحنا ما شوفنهاش وبنتعلم منهم من ورش العمل طوال فعاليات المهرجان».

وأضافت هنادي مهنا أنها حاليا تعرض مسرحية “خيال مريض” مع الفنان هشام ماجد، في مسرح أركان، مشيرة إلى أنها تعاقدت على مسلسل “17 متر”، مع الفنان هشام ماجد والمخرج كريم الشناوي، للعرض في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

أعمال هنادي مهنا

ويعرض لـ هنادي مهنا حاليا مسرحية “خيال مريض”، على مسرح أركان، في السادس من أكتوبر.

ويشارك في بطولة المسرحية، إلى جانب الفنان هشام ماجد، كل من محمد عبد الرحمن، وهنادي مهنا، وأحمد الرافعي، ودينا دياب، ونغم صالح، ومحسن منصور، توليد عبد الغني، وريهام عزت، ونورا سليمان.

والمسرحية من تأليف وإخراج محمد حمدي، وإنتاج شركة فكر للمنتجة يارا حسن.

وشاركت هنادي مهنا في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، بمسلسل “اتنين غيرنا”.