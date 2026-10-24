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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيرادات 50 مليون جنيه.. «مطلوب عائليًا» يتصدر شباك التذاكر للأسبوع الرابع

بوستر فيلم مطلوب عائليا
بوستر فيلم مطلوب عائليا
محمد سعيد

يواصل النجم كريم عبدالعزيز حصد النجاحات السينمائية من خلال فيلمه الجديد «مطلوب عائليًا»، الذي يواصل تصدّر شباك التذاكر المصري، محتفظًا بالمركز الأول في جميع دور العرض السينمائي بمصر للأسبوع الرابع على التوالي، بالتزامن مع استمرار حضوره في عدد من الأسواق العربية.

وحقق الفيلم، أمس الجمعة، إيرادات بلغت مليونين و790 ألفًا و386 جنيهًا، ليواصل تربّعه على قمة شباك التذاكر، ويصل إجمالي إيراداته في مصر إلى 49 مليونًا و269 ألفًا و351 جنيهًا، بإجمالي 315 ألفًا و773 تذكرة، وذلك خلال فترة عرضه في 90 دار عرض سينمائي.

وفي المقابل، جاء فيلم «ولا كان على البال» في المركز الثاني بشباك التذاكر المصري، خلال الأسبوع الأول من عرضه، بإيرادات بلغت مليونين و671 ألفًا و928 جنيهًا، محققًا 15 ألفًا و832 تذكرة، خلال عرضه في 56 دار عرض سينمائي، ليشهد الموسم السينمائي منافسة متواصلة على صدارة الإيرادات بين الأفلام المعروضة حاليًا.

وجاء فيلم «محمود التاني» في المركز الثالث، محققًا إيرادات بلغت 264 ألفًا و875 جنيهًا، بإجمالي 1756 تذكرة، خلال عرضه في 27 دار عرض سينمائي، يليه فيلم «ريد فلاج» في المركز الرابع بإيرادات بلغت 86 ألفًا و933 جنيهًا، محققًا 556 تذكرة، خلال عرضه في 32 دار عرض.

واحتل فيلم «صقر وكناريا» المركز الخامس بإيرادات بلغت 65 ألفًا و934 جنيهًا، بإجمالي 490 تذكرة، خلال عرضه في 9 دور عرض سينمائي، بينما جاء فيلم «خلي بالك من نفسك» في المركز السادس، محققًا 51 ألفًا و443 جنيهًا، بإجمالي 388 تذكرة، خلال عرضه في 14 دار عرض.

وفي المركز السابع، جاء فيلم «شيش دو» بإيرادات بلغت 30 ألفًا و450 جنيهًا، محققًا 178 تذكرة، خلال عرضه في 6 دور عرض سينمائي، بينما احتل فيلم «الجوهرجي» المركز الثامن بإيرادات بلغت 4 آلاف و206 جنيهات، بإجمالي 49 تذكرة، خلال عرضه في 5 دور عرض.

وبلغ إجمالي إيرادات شباك التذاكر المصري، أمس الجمعة، 5 ملايين و966 ألفًا و155 جنيهًا، بإجمالي 37 ألفًا و869 تذكرة، محققًا ارتفاعًا بنسبة 20.67% مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع السابق.

فيلم مطلوب عائليا

ويواصل «مطلوب عائليًا» جذب الجمهور منذ انطلاق عرضه يوم 7 أكتوبر الجاري، محققًا إقبالًا ملحوظًا في دور السينما، وسط ترقب لمواصلة حصد المزيد من الإيرادات خلال الأيام المقبلة، مع استمرار عرضه في مصر وعدد من الأسواق العربية والعالمية.

ويشارك في بطولة الفيلم، إلى جانب كريم عبدالعزيز، كل من ياسمين صبري، ومصطفى خاطر، وسارة بركة، وسامي مغاوري، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، من بينهم أحمد فهمي ونسرين أمين.

والفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة «سينرجي بلاس» للمنتج تامر مرسي، فيما تتولى شركة «Synergy Film» توزيعه داخل مصر، وتتولى شركة «Go Media»، للموزع أحمد شعبان، مسؤولية توزيعه في الأسواق العربية والعالمية.

ويعكس تصدّر «مطلوب عائليًا» لشباك التذاكر المصري للأسبوع الرابع على التوالي نجاحه الجماهيري، ويعزز حضوره في المنافسة السينمائية خلال موسم أفلام 2026، في ظل استمرار عرضه واقتراب إجمالي إيراداته من حاجز الـ50 مليون جنيه.

كريم عبدالعزيز ياسمين صبري فيلم مطلوب عائليا افلام كريم عبد العزيز

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