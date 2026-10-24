غدا.. قطاع المسرح ينظم فعالية "أيام أكتوبر الثقافية" بمركز الهناجر

ينظم قطاع المسرح برئاسة الدكتور أيمن الشيوي، فعالية "أيام أكتوبر الثقافية" غدا، وتستمر لمدة يومين، وتتضمن مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.

يأتي ذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى نصر أكتوبر التاريخي .

وقالت الدكتورة أسماء جبر المنسق العام للفعالية وعضو اللجنة العليا لتكافؤ الفرص بوزارة الثقافة، "إن فعالية أيام أكتوبر الثقافية تضم معرضا للفنون التشكيلية بعنوان (أكتوبر ملحمة نصر وإبداع) بقاعة آدم حنين بالمركز، إلى جانب عرض أفلام تسجيلية فى بهو المركز".

وأوضحت أنه من المقرر أن تقام فى ساحة مركز الهناجر، عروض فنية ومعرض للكتب وورش فنية لجميع الفئات العمرية، بمشاركة العديد من هيئات وقطاعات وزارة الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة أن تضافر الجهود بين المؤسسات يخلق نوعا من التكامل، ويعطى شكلا متميزا للعمل الثقافى، ويتيح الفرص لكثير من الشباب للتعرف علي تاريخه بطرق مبتكرة .

ويشارك في "أيام أكتوبر الثقافية" كل من مكتبة مصر العامة ومركز الثقافة السنيمائية التابع للمركز القومي للسينما والإدارة المركزية للدرسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من الجامعات المصرية والإدارات التعليمية والجمعيات الأهلية، وتقدم جميع الفعاليات مجانا للجمهور .