مهرجان الجونة يختتم دورته التاسعة ويحتفي بأبرز تجارب السينما العالمية والعربية

اختتم مهرجان الجونة السينمائي، أمس، دورته التاسعة، مسدلًا الستار على تسعة أيام حافلة، مليئة بالتبادل الثقافي والحوارات المهنية والاحتفاء بالسينما والفن في مدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر. وشهد حفل الختام توزيع جوائز «نجمة الجونة» الذهبية والفضية في مختلف المسابقات، إلى جانب جائزة الجمهور «سينما من أجل الإنسانية»، وجائزة «نجمة الجونة الخضراء»، وجائزتي الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين «فيبريسي» وشبكة ترويج السينما الآسيوية «نتباك».

وشهد الحفل حضور كل من الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، والمهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة ورئيس مجلس إدارة مهرجان الجونة السينمائي، وعمرو منسي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للمهرجان، وأندرو محسن، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، والفنانة يسرا، عضو المجلس الاستشاري الدولي للمهرجان، و3انتشال التميمي، المدير السابق للمهرجان وعضو المجلس الاستشاري الدولي للمهرجان.

وقدم المهرجان جائزة الإنجاز الإبداعي للمخرج والممثل المغربي فوزي بنسعيدي، وقدمها له المخرج الكبير يسري نصر الله، عضو اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان.

جوائز الحفل

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة:

ترأست لجنة التحكيم المخرجة البريطانية جوانا هوغ، وبمشاركة الأعضاء: الممثلة المصرية ناهد السباعي، والمؤلف الموسيقي المصري خالد حماد، والمخرج العراقي شوكت أمين كوركي، والمخرجة التركية يشيم أوستا أوغلو.

جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم طويل (50000 دولار أمريكي)

فيلم خروج آمن | SAFE EXIT

إخراج: محمد حماد | إنتاج: خلود سعد، درة بوشوشة، دينا فاروق، إبراهيم البطوط، مي عودة | مصر، ليبيا، تونس، قطر، ألمانيا

وقالت لجنة التحكيم في حيثيات اختيارها: «لقد تأثرنا جميعًا بصدق هذه القصة النابعة من القلب، والتي تحمل في طياتها مفاجآت مستمرة. فهي تصور ببراعة، ودون مبالغة عاطفية، بل بأسلوب يتسم بالرزانة، كيف ينتقل الحزن والصدمات النفسية عبر الأجيال».

جائزة نجمة الجونة الفضية (25000 دولار أمريكي) لفيلم كل العشاق في الليل.

كل العشاق في الليل إخراج يوكيكو سودي | إنتاج: توشيكازو نيشيجايا، كانا ماتسودا | اليابان

جائزة نجمة الجونة البرونزية (15000 دولار أمريكي)، لفيلم قليل من النور | A BIT OF LIGHT

قليل من النور إخراج: علي أصغري | إنتاج: ميلاد كورسافي، أوديسا راي، أفشين سلاميان، لورينزو سيوف، جيورجيو حيامبا، شوليه عالمي، ساره نصر عبادي، فرانسيسكو ميلزي، جابريل ماروتتي، أفانتيكا سينغ ديسبورفيرس | إيران، سويسرا، إيطاليا، كندا، تركيا

وجائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي طويل (20000 دولار أمريكي)

البارحة العين ما نامت | YESTERDAY THE EYE DIDN'T SLEEP

إخراج: راكان مياسي | إنتاج: جينيفر ريتتر، راكان مياسي | بلجيكا، لبنان، فلسطين، قطر، السعودية

وعن أسباب اختيارها، قالت لجنة التحكيم: «لقد أثارت إعجابنا هذه القصة القوية التي تصوّر، بأسلوب يجمع بين الشاعرية والابتكار ودون إطلاق أحكام، موقفًا يتسم بقدر كبير من الدراما والتوتر، ويعكس في الوقت ذاته نضالًا مستمرًا من أجل تحرر المرأة».

جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة ركين سعد عن دورها في فيلم بومة

إخراج: زيد أبو حمدان | إنتاج: جيانلوكا شقرة، ساري سيلاوي، وأحمد أبو كوش | الأردن، الإمارات

وقالت لجنة التحكيم: «وسط فوضى الأحداث المتعلقة بالقصة، حافظت الممثلة على تركيزها ورباطة جأشها، وقدمت أداءً يتسم بقدر عالٍ من الالتزام والقوة».

جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل يوفان جينيتيش عن دوره في فيلم بعد ثلاثة أسابيع | 3 WEEKS AFTER

إخراج: ميروسلاف تيرزيتش | إنتاج: سنيزانا فان هولينجن، برانسيلاف تريفونوفيك | صربيا، بلغاريا، إيطاليا، كرواتيا، لوكسمبورج

وأوضحت لجنة التحكيم سبب اختيارها«أبقى الممثل الخوف والقلق اللذين تشعر بهما الشخصية تحت تحكم هائل وسيطرة مباشرة، ناقلًا ببراعة دقة القصة التي تثير الصدمة والرعب».

تنويه خاص من لجنة التحكيم لفيلم حليمة | HALIMA

إخراج وإنتاج ياسين الإدريسي | المغرب

«تنويه خاص لفيلم يأخذنا في رحلة غير متوقعة ولا يمكن التنبؤ بمسارها، صُنع ببراعة وإمكانات متواضعة، ولكن بقلب كبير»، بحسب ما قالت لجنة التحكيم.

جوائز مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

ترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة المخرج والمنتج السويسري العراقي سمير، وضمت في عضويتها المخرج الأفغاني الهولندي أبوزار أميني، والمنتجة البلجيكية جولي فرير، ومديرة مهرجان زيوريخ السينمائي ريتا غويتج، والمونتيرة الفرنسية اللبنانية غلاديس جوجو.

جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي (30000 دولار أمريكي)

المواطن أسامة | CITIZEN OSAMA

إخراج: أحمد حسونة | إنتاج: لاورا نيكولوف، رشيد مشهراوي | فلسطين، فرنسا

وقالت لجنة التحكيم في حيثيات اختيارها: «قصة يرويها صانع أفلام من قلب الحدث، يوثّق فيها الإبادة الجماعية وتدمير المدن والمجاعة التي يتعرض لها وطنه وشعبه في غزة. يقدم هذا الفيلم صورة شخصية ومقرّبة لأسامة، أحد آخر الصحفيين المتبقين في شمال غزة، وهو عمل يتسم بشجاعة وإنسانية نادرتين».

جائزة نجمة الجونة الفضية (15000 دولار أمريكي)

همسات في مايو | WHISPERS IN MAY

إخراج: دونجنان تشين | إنتاج: جيا زوا، كاي زو | هونج كونج، هولندا، كوريا الجنوبية، السويد

وكشفت لجنة التحكيم أسباب اختيارها «قصة تتمحور حول الصداقة والكفاح في منطقة نائية في الصين. ومن خلال لقطات صُوّرت على مستوى نظر الأبطال، نتابع ثلاثة فتيان في الرابعة عشرة من أعمارهم وهم يتجولون في مشهد طبيعي خلاب، محاولين الهروب من واقعهم وتولي زمام أمورهم بأنفسهم».

نجمة الجونة البرونزية (7500 دولار أمريكي)

حرب على النساء | A WAR ON WOMEN

إخراج: راها شيرازي | إنتاج: ماركو سيريتشيا، ماريكا ستوتشي، بياتريس بوردون بولجاري، جيان لوكا كورتي | إيطاليا

وفي تعليقها على اختيار الفيلم، أوضحت لجنة التحكيم: «فيلم حيوي وعاجل، أشبه بصرخة تنبع من الأعماق، يكشف عن القهر الذي تواجهه النساء في إيران منذ لحظة ولادتهن. يُقدَّم العمل بقوة وكرامة، ويُظهر كيف تنجح النساء في الاستمرار والوجود رغم مساعي الآخرين إلى محو أثرهن. كما يرصد حراكًا مستمرًا يعيد تشكيل المجتمع وطبيعة العلاقات بين الرجال والنساء».

جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم وثائقي عربي (10000 دولار أمريكي)

المواطن أسامة | CITIZEN OSAMA

إخراج: أحمد حسونة | إنتاج: لاورا نيكولوف، رشيد مشهراوي | فلسطين، فرنسا

وقالت لجنة التحكيم في حيثيات اختيارها: «قصة يرويها صانع أفلام من قلب الحدث، يوثّق فيها الإبادة الجماعية وتدمير المدن والمجاعة التي يتعرض لها وطنه وشعبه في غزة. يقدم هذا الفيلم صورة شخصية ومقرّبة لأسامة، أحد آخر الصحفيين المتبقين في شمال غزة، وهو عمل يتسم بشجاعة وإنسانية نادرتين».

جائزة نجمة الجونة الخضراء

قيّمت لجنة التحكيم المشتركة للأفلام الوثائقية الطويلة وجائزة النجمة الخضراء الأفلام المشاركة في مسابقة نجمة الجونة الخضراء، بهدف تكريم الفيلم الذي يتناول على أفضل نحو القضايا البيئية وقضايا الاستدامة الملحّة.

نجمة الجونة الخضراء (10000 دولار أمريكي)

الدب المزعج | NUISANCE BEAR

إخراج: جابرييلا أوسيو فاندن، جاك وايزمان | إنتاج: ميكال كود و تيدي ليفر وويل ميلز | كندا، الولايات المتحدة

وفي حيثيات منح الجائزة، قالت لجنة التحكيم: «فيلم أُنجز بعناية حول أحد الأنواع المهددة بالانقراض، وهو الدببة القطبية، وعلاقتها بالشعوب الأصلية التي تسعى إلى إيجاد سبل للدفاع عن تقاليدها، في ظل وقوعها بين مطرقة الثقافة الغربية المهيمنة وسندان تراثها الخاص».

مسابقة الأفلام القصيرة

تكونت لجنة الأفلام القصيرة من المخرجة التونسية أمل القلاتي، والمخرج والكاتب السعودي مشعل الجاسر، والممثل والمخرج والكاتب اليوناني كريستوس باساليس.

جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم قصير (15000 دولار أمريكي)

ذكريات مسروقة | STOLEN MEMORIES

إخراج: أندريش دافيدسون | إنتاج: جوناس برون، لويس بيير | النرويج، السويد

وجاء في بيان اللجنة: «فيلم يثير التفكير ويتركنا أمام تساؤلات بدلًا من إجابات جاهزة، إذ يرفض اختزال تعقيدات المشاعر الإنسانية في عبارات تبسيطية ».

جائزة نجمة الجونة الفضية (7500 دولار أمريكي)

لا أحد يعرف العالم | NOBODY KNOWS THE WORLD

إخراج: رودي ديكستر | إنتاج: خافير سلفادور | بيرو، كولومبيا، أسبانيا، المكسيك

وجاء في بيان اللجنة: «فيلم يأخذك في رحلة استثنائية عبر شوارع مدينة تعجّ بالعنف والحنان والجمال».

جائزة نجمة الجونة البرونزية (4000 دولار أمريكي)

الخبيث | MY VILLAGE BLAMED WOMEN FOR THE END OF MANKIND

إخراج: جاد شاهين | إنتاج: يارا جبران | مصر، المملكة المتحدة

وجاء في بيان اللجنة: «فيلم ذو هوية بصرية قوية وأجواء ساحرة تنقلنا إلى ما وراء الزمان والمكان».

جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير (5000 دولار أمريكي)

يومًا ما ولد | SOMEDAY A CHILD

إخراج: ماري روز أسطا | إنتاج: ماري روز أسطا، كريستيان أزوري | فرنسا، رومانيا، لبنان

وعن قرارها قالت لجنة التحكيم: «فيلم يتناول كارثة مستمرة، مع إضافة لمسة خارقة للطبيعة تضفي على العمل جاذبية خاصة، وتتجسد من خلال رؤية سينمائية متميزة».

وحصل فيلم كنتاكي غزة على تنويه خاص من لجنة التحكيم إخراج: عمر رمال | إنتاج: رايا أبوعرب، أسيل أبو عياش، يوسف عبد النبي | الأردن

وفي حيثيات الاختيار: «فيلم يحوّل مأساة واقعية إلى قصة تتسم بالرقة والفكاهة، وتفيض بإنسانية عميقة».

جائزة سينما من أجل الإنسانية - جائزة الجمهور

تُخصَّص جائزة «سينما من أجل الإنسانية» للاحتفاء بالأفلام التي تجسّد القيم الإنسانية، ويختار جمهور المهرجان الفيلم الفائز بها من بين الأعمال المشاركة في مسابقتَي الأفلام الروائية والوثائقية، بالإضافة إلى برنامج الاختيارات الرسمية خارج المسابقة. ويحصل الفيلم الفائز على جائزة مالية قدرها 20,000 دولار أمريكي مقدمة من مؤسسة ساويرس، الشريك الداعم للأثر والإتاحة للمهرجان.

جائزة سينما من أجل الإنسانية (20000 دولار أمريكي) مقدمة من مؤسسة ساويرس.

طبيب أمريكي | AMERICAN DOCTOR

إخراج: بوه سي تينج | إنتاج: بو سي تينج، كريستين برافود، ريم حداد | الولايات المتحدة الأمريكية، فلسطين، ماليزيا، قطر، الدنمارك

جائزة لجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد السينما - فيبريسي

تكونت لجنة تحكيم الفيبريسي من الناقدة السينمائية ومبرمجة المهرجانات السويدية إيلينا روباشيفسكا، والناقدة التونسية هند حوالة، والناقد السينمائي المصري هيثم مفيد.

همسات في مايو | WHISPERS IN MAY

إخراج: دونجنان تشين | إنتاج: جيا زاهو و كاي تشو | هونج كونج، هولندا، كوريا الجنوبية، السويد

وجاء في تعليق اللجنة: «من خلال نظرة تتسم بالحس المرهف، يرصد هذا الفيلم مرحلة الانتقال الهشّة من الطفولة إلى الرشد؛ تلك المرحلة التي تقع بين حقيقة الفتاة وما يتوقعه العالم منها. ومن خلال عدسة تتبنى وجهة نظر الفتيات، تكشف الكاميرا عن عالمهن بفيض من المشاعر الرقيقة والإنسانية العميقة. كما يمزج الفيلم بسلاسة بين الأسلوبين الروائي والوثائقي، مما يضفي على القصة طابعًا واقعيًا صادقًا».

جوائز شبكة ترويج السينما الآسيوية - نتباك

تكونت لجنة تحكيم شبكة ترويج السينما الآسيوية - نتباك من المخرج الهندي سيدهارث سرينيفاسان، الناقد السينمائي العراقي كاظم سلوم، الناقدة السينمائية الإيطالية الإنجليزية ماريا ريتا دي سانتو.

جائزة نتباك لأفضل فيلم اسيوي

البارحة العين ما نامت | YESTERDAY THE EYE DIDN'T SLEEP (أول فيلم طويل)

إخراج: راكان مياسي | بلجيكا، لبنان، فلسطين، قطر، السعودية

وعلقت لجنة التحكيم: «بفضل لغته السينمائية الآسرة، ونزعته الإنسانية العميقة، وتصويره القوي لتمكّن المرأة من التحرر وسط بيئة إقطاعية ذكورية خانقة».

دمية العجل | THE CALF DOLL (أول فيلم طويل غير روائي)

إخراج: أنكور هودا | انتاج: انكور هودا، أيوشس جوبتا، أنيس ساراي | الهند

وقالت لجنة التحكيم: «لما قدمه الفيلم من تصويرٍ مُعبِّرٍ للحياة على هوامش التوسع الحضري، ولرصده الدقيق للتحولات التدريجية وتلاشي أنماط كاملة من الحياة الريفية».

ختام مهرجان الجونة

ختام مهرجان الجونة

ختام مهرجان الجونة

ختام مهرجان الجونة

ختام مهرجان الجونة

ختام مهرجان الجونة

ختام مهرجان الجونة

ختام مهرجان الجونة

ختام مهرجان الجونة

ختام مهرجان الجونة

ختام مهرجان الجونة

ختام مهرجان الجونة

ختام مهرجان الجونة

ختام مهرجان الجونة