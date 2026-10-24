ربنا يسعدك.. هشام ماجد يهنئ مصطفى شوبير بالزفاف

حرص الفنان هشام ماجد، على تهنئة مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي بمناسبة زفافه، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب هشام ماجد: “فرحة اوفا الف مبروك يا حبيبي ربنا يسعدك”.

واحتفل مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، بزفافه أمس الجمعة 23 أكتوبر 2026، بعدما حصل على موافقة إدارة الكرة بالقلعة الحمراء، في ظل حرص الجهاز الفني على تحقيق التوازن بين ارتباطاته الشخصية واستعدادات الفريق للاستحقاقات المقبلة.

ووفقًا لما علمه “صدى البلد”، حصل شوبير على إجازة لمدة 3 أيام للاحتفال بزفافه، على أن يعود سريعًا إلى التدريبات، في ظل ارتباط الأهلي بمواجهات مهمة خلال الفترة المقبلة، ورغبة الجهاز الفني في الحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين.