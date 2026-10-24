موعد ومكان صلاة الجنازة.. إبراهيم عبد المجيد يعلن وفاة عمر الصاوي

نشر الكاتب إبراهيم عبد المجيد تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن رحيل الشاعر عمر الصاوي.

وفاة الشاعر عمر الصاوي

وقال إبراهيم عبد المجيد: آه يا قلبي آه. عمر الصاوي الشاعر الرائع والصديق النبيل يرحل. تستيقظ أيامنا الحلوة في الوراق وغيرها وسهر الليالي معك ومع الأحباء محمد كشيك ومحمد الحلو ورجب الصاوي وغيرهم كثير.

وأضاف إبراهيم عبد المجيد : أرى من رحل يقول لي هي الدنيا يا إبراهيم وكل له ميعاد، لكن دموعي لا تتوقف. إلى جنة الخلد يا عمر، وخالص عزائي للشاعر رجب الصاوي وزوجتكم النبيلة ميرفت عبد الحي والدكتور أسامة عبد الحي وكل العائلة. لم تغب ولن تغيب عني أبدًا يا عمر، وعزائي أننا يومًا سنلتقي.

موعد ومكان جنازة الراحل عمر الصاوي

وتقيم أسرة الشاعر الراحل عمر الصاوي صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد فاطمة الشربتلي في التجمع الخامس، على أن تقام مراسم الدفن بمدافن الأسرة بطريق العين السخنة.