فى ذكراها .. السر وراء اعتزال صفاء السبع

تحل اليوم 24 أكتوبر، عيد ميلاد الفنانة المعتزلة صفاء السبع، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1957، وقدمت العديد من الأعمال الفنية الهامة خلال مسيرتها.

اشتهرت صفاء السبع، بملامحها الهادئة وأدائها البسيط والمتميز، وتُعد من الأسماء اللامعة في فترة الثمانينيات والتسعينيات.

صفاء السبع وحياتها

وُلدت في 24 أكتوبر 1957، وهي ابنة الفنان الكبير محمد السبع، ما جعلها تتربى في بيت فني يقدّر الإبداع والتمثيل.

بدأت صفاء السبع، مشوارها الفني في أوائل الثمانينيات بعد تخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت تتميز بأدوارها التي تجمع بين البراءة والرومانسية، ما جعلها تحظى بشعبية واسعة بين الجمهور. من أشهر الأعمال التي شاركت فيها رأفت الهجان، حيث قدمت دورًا بارزًا ولا يزال يذكره المشاهدون حتى اليوم.

كما تألقت صفاء السبع، في مسلسلات أخرى، مثل: (ذئاب الجبل وعائلة الأستاذ شلش)، حيث قدمت أدوارًا جسدت فيها شخصية الفتاة المصرية التقليدية بمهارة.

صفاء السبع ومشوارها

كانت صفاء السبع تُعرف بأنها بعيدة عن الأضواء مقارنة بزميلاتها، وكانت تفضل الحفاظ على خصوصية حياتها. ومع ذلك، كانت هناك بعض القصص التي تُروى عن تعاملها الطيب والودود مع زملائها في الوسط الفني.

ومن الحكايات الطريفة التي تتداولها الأوساط، أنها كانت دائمة التوتر قبل أي مشهد تمثيلي جديد، وكانت تتأكد من حفظ كل كلمة وحركة بدقة، مما جعل زملاءها يطلقون عليها لقب "المجتهدة".

اعتزال صفاء السبع

جاء قرار اعتزال الفنانة صفاء السبع، في فترة غير متوقعة من حياتها المهنية، ففي أوائل التسعينيات، وبعد أن حققت نجاحًا ملحوظًا على الشاشة، قررت فجأة الابتعاد عن الأضواء والتمثيل.

هذا القرار جاء بعد زواجها وإنجابها لطفلتها، حيث أرادت التفرغ الكامل لعائلتها، هذا الاعتزال المفاجئ ترك الكثير من التساؤلات بين جمهورها، لكن صفاء اختارت حياة هادئة بعيدة عن صخب الشهرة، مفضلة دور الأم على النجومية.

ورغم أن صفاء السبع اعتزلت الفن منذ سنوات طويلة، إلا أن جمهورها لا يزال يتذكرها، ويتذكر الأعمال التي شاركت فيها.