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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

" على مر الأجيال "يحيى الليلة الثانية من مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية

مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية
مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية
أ ش أ

قدمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور رضا الوكيل، مساء اليوم /الجمعة/ ثاني حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية في نسخته 34، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية .

تضمن برنامج الحفل باقة مختارة من روائع زمن الفن الجميل، قدمها نجما فريق " على مر الأجيال" ياسر سعيد ، و محمد الخولي ، منها لولا الملامة ، عيون القلب ، زمان وياما كان ، يا ريتني ، فات الميعاد ، فاتت جنبنا ، قلبي عشقها ، مشتريكي ، لا مش أنا اللي أبكي ، زيديني عشقا ، سيرة الحب ، أي دمعة حزن لا ، و ميدلي علي مر الأ جيال ، كما تألق الفنان علي الخبيري بتقاسيم موسيقية على آلة القانون .

وفي لفتة وفاء وتقدير وجه أعضاء الفريق تحية خاصة لروح الفنان الراحل هاني شاكر أحد القامات البارزة في تاريخ الغناء العربي تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة وإسهاماته المتميزة في إثراء الأغنية العربية.

يذكر أن فريق "على مر الأجيال"تأسس عام 2015على يد مجموعة من أبناء دار الأوبرا المصرية.. بهدف إحياء التراث الغنائي وإعادة تقديم أعمال كبار المطربين والملحنين برؤية موسيقية تجمع بين أصالة الألحان الشرقية وتنوع الآلات الموسيقية ، بما يسهم في الحفاظ على التراث الغنائي العربي ونقله إلى الأجيال الجديدة.

دار الأوبرا المصرية رئاسة الدكتور رضا الوكيل مؤتمر الموسيقي العربية

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