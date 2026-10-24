فى ذكراه.. محمد توفيق من طنطا الى عرش النجومية

تحل اليوم 24 أكتوبر، ذكرى ميلاد الفنان محمد توفيق، ونستعرض أبرز المعلومات عنه من خلال التقرير التالي:

حياة محمد توفيق الشخصية

الفنان محمد توفيق هو ممثل مصري، ولد في مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية في عام 1908، وانتقل مع أسرته (أسرة العجيزي) وهي أسرة عريقة عرفت بالحركة الوطنية ومقاومة الاحتلال .. انتقل للعيش في منطقة حلوان في مدينة القاهرة، التحق بمعهد التمثيل بعد تأسيسه في مطلع الثلاثينات، وبعدها بعدة سنوات سافر إلى المملكة المتحدة من أجل دراسة التمثيل، وتعلم على يد النجم المسرحي الراحل لورانس أوليفييه، كما عمل مخرجًا في القسم العربي بالإذاعة البريطانية.

بداية محمد توفيق الفنية

بدأت علاقته بالتمثيل عندما كان طالباً في المدارس الابتدائية والثانوية، ثم التحق بمعهد التمثيل الذي تأسس عام 1930 فاحترف التمثيل مع فرقة جورج أبيض وعزيز عيد وفرقة خليل مطران. وفي عام 1937 سافر إلى إنجلترا لدراسة التمثيل، وبعد عودته عام 1941 رشحه المخرج نيازي مصطفى لبطولة فيلم مصنع الزوجات وبعدها توالت أفلامه والتي بلغ عددها مائة فيلم منها ابن البلد، حب من السماء، شهداء الغرام، السوق السوداء، شارع البهلوان، معلش يا زهر، بابا أمين، لك يوم يا ظالم، شيء من الخوف، الأخ الكبير، أولادي، حسن ونعيمة، الاعتراف، وآخر أفلامه هو أرض الأحلام.

وعلى جانب التلفزيون فقد شارك محمد توفيق في حوالي 40 عملاً مثل مسلسلات عادات وتقاليد ، القاهرة والناس، هند والدكتور نعمان، محمد وأخواته البنات، رحلة السيد أبو العلا البشرى، ما زال النيل يجري ، ويوميات ونيس.

كما أنه قد قام محمد توفيق بإخراج النص العربي لمشروع الصوت والضوء في منطقة أبو الهول وأهرامات الجيزة عام 1964، وشارك في تقديم العديد من المسرحيات أهمها مرتفعات وذرنغ، فاوست، 6 شخصيات تبحث عن مؤلف، والمفتش العام.

لقب محمد توفيق ب "شيخ الممثلين"، كما أنه شارك في مسلسل الأطفال الشهير بوجي وطمطم.

وفاة محمد توفيق

توفى الفنان الراحل محمد توفيق في 27 مارس 2003 عن عمر يناهز 95 عاماً بعد أن دخل في صراع مع المرض.