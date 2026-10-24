علقة موت ..رامز جلال يثير الجدل في زفاف مصطفى شوبير.. ماذا حدث؟

خطف الفنان رامز جلال الأنظار خلال حفل زفاف مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، بعدما ظهر في فيديو متداول وهو يمازح الاعب محمود كهربا وعددا من لاعبي الفريق الأحمر، وسط أجواء من المرح والدعابة التي شهدها الحفل.



ونشر رامز جلال الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليه قائلًا: «علقة موت في فرح أوفا شوبير بس ملحوقة»، في تعليق ساخر يتماشى مع أجواء المزاح التي ظهر بها خلال الفيديو.

ويحتفل مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، بزفافه اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، بعدما حصل على موافقة إدارة الكرة بالقلعة الحمراء، في ظل حرص الجهاز الفني على تحقيق التوازن بين ارتباطاته الشخصية واستعدادات الفريق للاستحقاقات المقبلة.



ووفقًا لما علمه “صدى البلد”، حصل شوبير على إجازة لمدة 3 أيام للاحتفال بزفافه، على أن يعود سريعًا إلى التدريبات، في ظل ارتباط الأهلي بمواجهات مهمة خلال الفترة المقبلة، ورغبة الجهاز الفني في الحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين.