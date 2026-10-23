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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى شوبير يحتفل بزفافه في سقارة وسط حضور نجوم الأهلي والرياضة.. صور

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
عمرو مصطفى

احتفل مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، مساء اليوم الجمعة، بحفل زفافه في منطقة سقارة، وسط حضور كوكبة من نجوم القلعة الحمراء وعدد من الشخصيات الرياضية البارزة.

مصطفى شوبير يحتفل بزفافه في سقارة

 

وينشر موقع «صدى البلد» لقطات خاصة من حفل زفاف مصطفى شوبير، الذي أقيم مساء اليوم في منطقة سقارة، بحضور عدد من نجوم الأهلي والشخصيات الرياضية.

وشهد حفل زفاف «أوفا شوبير» حضور عدد من نجوم النادي الأهلي ووجوه الرياضة، لمشاركة حارس مرمى الفريق الأحمر فرحته بهذه المناسبة، في أجواء احتفالية جمعت الأهل والأصدقاء ونجوم الوسط الرياضي.

ومن المنتظر أن يغيب مصطفى شوبير عن حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة، خلال مباراة الإياب أمام كيتارا الأوغندي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وفقًا للترتيبات الخاصة بالفريق للمواجهة المقبلة.

مصطفى شوبير الأهلي حفل زفاف مصطفى شوبير الدوري المصري

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