ليلة العمر.. لقطات من حفل زفاف مصطفى شوبير حارس الأهلي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات بالصور من حفل زفاف مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، الذي يُقام اليوم الجمعة 23 أكتوبر، داخل إحدى الفيلات بمنطقة الهرم على طريق سقارة.

مصطفي شوبير

ويحتفل مصطفى شوبير بزفافه وسط أجواء من الفرحة، وبحضور الأهل والأصدقاء والمقربين، في ليلة مميزة قبل العودة إلى ارتباطاته مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وكان مصطفى شوبير قد حصل على إذن من الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة الحسين عموتة، لإقامة حفل زفافه اليوم، على أن يحصل على راحة لمدة 3 أيام.

الأهلي يستعد لمواجهة كيتارا الأوغندي

وعلى الصعيد الرياضي، يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف حسم التأهل إلى الدور المقبل، بعدما حقق الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 خارج ملعبه، عقب تحويل تأخره في النتيجة إلى انتصار.

الأهلي يتعادل مع القناة في الدوري

وكان الأهلي قد تعادل مع القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بعدما خاض 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين.