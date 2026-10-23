نقل كومباني للمستشفى بعد تعرضه للإغماء في التدريبات

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الجمعة، نقل البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني للفريق الأول، إلى المستشفى بعد فقدانه الوعي خلال حصة تدريبية.

وكان البلجيكي يعاني من فيروس في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى غيابه عن بعض جلسات تدريب فريقه.

نقل كومباني للمستشفى

وقال النادي في بيان: "تعرض المدرب كومباني لحالة إغماء اليوم نُقل على إثرها للمستشفى، وذلك أثناء متابعته حصة تدريبية للفريق الثاني".

وأضاف: "يخضع كومباني حاليا لفحوصات شاملة في المستشفى وسيبقى تحت الرعاية الطبية، وفي الوقت الحالي، سيتولى طاقمه التدريبي إدارة جميع العمليات المتعلقة بالتدريبات والمباريات".

ومن المقرر أن يحل متصدر الدوري الألماني ضيفًا على فرايبورج بعد غد الأحد بعدما تعادل 2-2 مع ضيفه أرسنال في دوري أبطال أوروبا.

وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن المسؤول عن الشؤون الرياضية: "صحة فينسن كومباني هي أولويتنا القصوى، سنبذل في بايرن كل ما في وسعنا لضمان سرعة تعافيه".

واختتم: "يتلقى فيني كل الرعاية الطبية والدعم اللازمين، وسيحصل على كل الوقت الذي يحتاجه، يتمنى الجميع في نادي بايرن ميونيخ لفيني الشفاء العاجل".