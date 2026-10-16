قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد خلية تابعة لحماس في غارة جوية جنوب قطاع غزة
بعد زيادة الضحايا 16.1%.. المفوضية الأوروبية تطلق استراتيجية جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر
دعاء آخر ساعة يوم الجمعة.. أدرك ساعة الاستجابة قبل أذان المغرب بأدعية للرزق والفرج
واشنطن تدين اعتداء المستوطنين على مصورة أمريكية قرب رام الله وتطالب باعتقال المتورطين
قبل الغرامة.. موعد انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026
تحركات مكثفة بمطروح لسحب مياه الأمطار من محيط مقابر المغاربة
برلين تصعّد لهجتها تجاه طهران وسط تحركات أوروبية
منى زكي: أحمد حلمي هادي جدا في البيت ورسام هايل
مبعوث بوتين: صفقة الديزل بداية لحزمة مشروعات اقتصادية مع واشنطن
أطفال مصر جننوه| صحفي إسرائيلي عن فيديو رياض الأطفال احتفالا بنصر أكتوبر: كراهيتنا تبدأ من الحضانة
سعر الكتكوت يصل إلى 40 جنيهًا.. هل ترتفع أسعار الدواجن خلال 45 يومًا؟
السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيّرات في الرياض والمنطقة الجنوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كومباني: بايرن ميونخ يقترب من قمة مستواه رغم التعثر قبل مواجهة لايبزيج

كومبانس
كومبانس
مجدي سلامة

قال فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، اليوم الجمعة، إن فريقه يقترب أكثر، فأكثر من تقديم أفضل مستوياته، رغم تعادله في آخر مباراتين.

وكان بطل ألمانيا -الذي يستعد لمواجهة ضيفه لايبزيج يوم السبت- تعادل في آخر مباراتين له في مختلف المسابقات؛ إذ انتهت مواجهته أمام أوجسبورج بالتعادل 2-2 (في مباراة شهدت استقبال الفريق لأسرع هدف في تاريخ الدوري الألماني "بوندسليجا")، تلاها تعادل بنتيجة 3-3 أمام فريق "فايكينج" -المغمور نسبياً- ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

لم يقدّم الفريق أداءً مقنعاً في كلتا المباراتين؛ إذ أهدروا الفرص وعانوا من ضعف في الخط الخلفي، واضطروا في المرتين للعودة في النتيجة بعد أن كانوا متأخرين، لينتزعوا التعادل في نهاية المطاف.

ترتيب البوندسليجا 

ويحتل الفريق حالياً المركز الثالث في الدوري الألماني (البوندسليجا)، بفارق نقطتين عن المتصدرين فرايبورج وبوروسيا دورتموند.

وقال كومباني في مؤتمر صحفي: "نحن نسعى للهجوم. لدينا قناعة بأن هناك تفاصيل كثيرة تكمن خلف هاتين النتيجتين، وأشعر أننا نقف على أعتاب تقديم أفضل مستوياتنا".

وأضاف: "في المباراتين الأخيرتين، سددنا 50 كرة نحو المرمى. إذا تحسّن أداؤنا في بعض الجوانب، فسنكون قريبين جداً من الوصول إلى قمة مستوانا".

وينتظر بايرن ميونخ أسابيع حافلة؛ فبعد مواجهة لايبزيج، سيلاقي آرسنال في دوري أبطال أوروبا، ثم يواجه فرايبورج متصدر الدوري الألماني. وبعد خوض مباراة في الدور الثاني من كأس ألمانيا أمام ماجديبورج، سيستضيف الفريقُ دورتموند في قمة "دير كلاسيكر" يوم 31 أكتوبر.

وتابع كومباني: "هذه اللحظات التي قد يراها البعض صعبة، نعتبرها نحن أفضل اللحظات التي يمكن أن يعيشها المرء في مسيرته. فإذا نجحت في الفوز بمثل هذه المباريات، فإنك تصنع لحظات لا تُنسى".

وأردف قائلاً: "نحن في كامل جاهزيتنا ومتحفزون... نتطلع بشوق لهذه المواجهات لنختبر قدراتنا أمام الأفضل".

واختتم حديثه بالقول: "اللاعبون يبذلون أقصى ما لديهم في كل حصة تدريبية، وهو أمر ممتع للمشاهدة. وهم يدركون جيداً أن الوقت الحالي يتطلب منهم التعبير عن أنفسهم على أرض الملعب".

كومباني بايرن ميونخ لايبزيج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنك مصر

لمدة 48 ساعة| تحذير عاجل من بنك مصر لعملائه.. ماذا حدث؟

الدواجن

من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة

صورة تعبيرية

رسميا.. الإسكان توضح الأنشطة المسموح بها في بدرومات العمارات والفيلات

الأجهزة الكهربائية

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

الصلاة

حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح

الدعاء

خير ما دعا به الرسول يوم الجمعة للفرج.. أدركه بـ11 كلمة الآن

الدولار

عقب ارتفاعه 120 قرشا.. أسعار الدولار الان مقابل الجنيه

الطقس في مصر

أمطار غزيرة تضرب 7 محافظات ساحلية.. والأرصاد تحذر من الساعات القادمة| الطقس

ترشيحاتنا

وزير التخطيط

وزير التخطيط: الدولة تولي أهمية لتمكين القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو

بخاخ

أشهر بخاخ للأنف.. هيئة الدواء تسحب كافة التشغيلات

الطقس في مصر

استمرار فرص الأمطار فوق السواحل.. والسحب تتقدم للقاهرة الكبرى

بالصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

تقفز وتمشي على الماء أو تطير في السماء.. أغرب سيارات سابقة لعصرها

أغرب السيارات
أغرب السيارات
أغرب السيارات

بالأبيض اللافت.. إيمان العاصي تخطف الانظار بمهرجان الجونة السينمائي

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بقدرات سبيس إكس الصاروخية.. الكشف عن سيارة تسلا رودستر الطائرة

تسلا رودستر الجديدة 2028
تسلا رودستر الجديدة 2028
تسلا رودستر الجديدة 2028

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد