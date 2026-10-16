كومباني: بايرن ميونخ يقترب من قمة مستواه رغم التعثر قبل مواجهة لايبزيج

قال فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، اليوم الجمعة، إن فريقه يقترب أكثر، فأكثر من تقديم أفضل مستوياته، رغم تعادله في آخر مباراتين.

وكان بطل ألمانيا -الذي يستعد لمواجهة ضيفه لايبزيج يوم السبت- تعادل في آخر مباراتين له في مختلف المسابقات؛ إذ انتهت مواجهته أمام أوجسبورج بالتعادل 2-2 (في مباراة شهدت استقبال الفريق لأسرع هدف في تاريخ الدوري الألماني "بوندسليجا")، تلاها تعادل بنتيجة 3-3 أمام فريق "فايكينج" -المغمور نسبياً- ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

لم يقدّم الفريق أداءً مقنعاً في كلتا المباراتين؛ إذ أهدروا الفرص وعانوا من ضعف في الخط الخلفي، واضطروا في المرتين للعودة في النتيجة بعد أن كانوا متأخرين، لينتزعوا التعادل في نهاية المطاف.

ترتيب البوندسليجا

ويحتل الفريق حالياً المركز الثالث في الدوري الألماني (البوندسليجا)، بفارق نقطتين عن المتصدرين فرايبورج وبوروسيا دورتموند.

وقال كومباني في مؤتمر صحفي: "نحن نسعى للهجوم. لدينا قناعة بأن هناك تفاصيل كثيرة تكمن خلف هاتين النتيجتين، وأشعر أننا نقف على أعتاب تقديم أفضل مستوياتنا".

وأضاف: "في المباراتين الأخيرتين، سددنا 50 كرة نحو المرمى. إذا تحسّن أداؤنا في بعض الجوانب، فسنكون قريبين جداً من الوصول إلى قمة مستوانا".

وينتظر بايرن ميونخ أسابيع حافلة؛ فبعد مواجهة لايبزيج، سيلاقي آرسنال في دوري أبطال أوروبا، ثم يواجه فرايبورج متصدر الدوري الألماني. وبعد خوض مباراة في الدور الثاني من كأس ألمانيا أمام ماجديبورج، سيستضيف الفريقُ دورتموند في قمة "دير كلاسيكر" يوم 31 أكتوبر.

وتابع كومباني: "هذه اللحظات التي قد يراها البعض صعبة، نعتبرها نحن أفضل اللحظات التي يمكن أن يعيشها المرء في مسيرته. فإذا نجحت في الفوز بمثل هذه المباريات، فإنك تصنع لحظات لا تُنسى".

وأردف قائلاً: "نحن في كامل جاهزيتنا ومتحفزون... نتطلع بشوق لهذه المواجهات لنختبر قدراتنا أمام الأفضل".

واختتم حديثه بالقول: "اللاعبون يبذلون أقصى ما لديهم في كل حصة تدريبية، وهو أمر ممتع للمشاهدة. وهم يدركون جيداً أن الوقت الحالي يتطلب منهم التعبير عن أنفسهم على أرض الملعب".